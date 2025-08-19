Rugpjūčio 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugpjūčio 19-oji, antradienis, 34 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 5.59 val., leidžiasi 20.45 val. Dienos ilgumas 14.46 val.
Mėnulis (delčia) teka 0.19 val., leidžiasi 19.38 val.
Vardadieniai:
Argaudas, Balys, Boleslovas, Emilija, Sebaldas, Tolvina
Datos:
Pasaulinė fotografijos diena
Rugpjūčio 19-oji Lietuvos istorijoje:
1506 — Vilniuje mirė Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras.
1788 — gimė Augustas Gothilfas Krauzė, vokiečių istorikas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas. Mirė 1855 m.
1921 — gimė buvęs kalinys ir tremtinys, poetas kunigas Kazimieras Vaičionis. Mirė 2002 m.
1941 — gimė fotomenininkas Romualdas Rakauskas.
1942 — Vilniuje gimė dailininkas ir skulptorius Arūnas Kazys Kynas.
2008 — mirė vienas populiariausių XX a. Lietuvos aktorių Algimantas Masiulis. A. Masiulis yra sukūręs daugiau nei 160 vaidmenų teatro scenoje, taip pat yra įsiamžinęs 104 filmuose. 1996 m. jis apdovanotas LDK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. Aktorius buvo Lietuvos teatro sąjungos narys. Gimė 1931 m. Anykščių rajone.
2013 — Čikagos O‘Hero tarptautiniame oro uoste atidaryta lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui skirta paroda.
2024 — Rūdninkų poligone pradėtas statyti vokiečių brigadai skirtas karinis miestelis.
Rugpjūčio 19-oji pasaulio istorijoje:
1587 — popiežius Sikstas Penktasis (Sixtus V) paskelbė krikščionybės žygį į Angliją.
1646 — gimė anglų astronomas, Grinvičo observatorijos įkūrėjas John Flamsteed (Džonas Flamstedas).
1662 — mirė prancūzų filosofas, matematikas, fizikas Blaise Pascal (Blezas Paskalis). Gimė 1623 m.
1692 — Masačiūsetso valstijoje (JAV), apkaltinus „raganavimu“, dvasiškiui ir penkioms moterims įvykdyta mirties bausmė.
1772 — Gustavas trečiasis atnaujino monarchijos teises Švedijoje, kurias parlamentas bei vyriausybė buvo perėmusi iš karaliaus 1720 metais.
1871 — gimė JAV išradėjas ir aviatorius Orville Wright (Orvilis Raitas), kartu su broliu 1903 metais sukonstravęs pirmąjį variklio pagalba skraidantį aparatą.
1881 — gimė rumunų kompozitorius, pianistasGeorge Enesku (Džordžė Enesku). Mirė 1955 m.
1883 — gimė garsi Paryžiaus madų dizainerė Gabrielle „Coco“ Chanel (Gabrielė „Koko“ Šanel).
1929 — mirė rusų baleto impresarijus Sergei Diaghilev (Sergejus Diagilevas).
1934 — kanclerio pareigas užimančiam Adolf Hitler (Adolfui Hitleriui) suteikti prezidento įgaliojimai.
1946 — gimė JAV prezidentas William „Bill“ Clinton (Viljamas Bilas Klintonas).
1966 — žemės drebėjimo Turkijoje aukomis tapo daugiau nei 2000 gyventojų.
1973 — pasibaigus monarchijai, prisiekė pirmasis Graikijos prezidentas George Papadopoulos (Georgas Papadopulas).
1988 — šimtai JT stebėtojų atvyko į Irano ir Irako pasienį ugnies nutraukimo išvakarėse — taikos sutartimi baigėsi beveik aštuonerius metus trukęs karas.
1991 — JAV ir Britanija įšaldė pagalbos programas SSRS, prasidėjus dvi dienas trukusiam nesėkmingam perversmui prieš Michail Gorbačiov (Michailą Gorbačiovą).
1998 — JAV Kongresas paskelbė, kad Šiaurės Korėjoje dėl trejus metus trunkančio bado mirė beveik du milijonai — maždaug 10 procentų šalies gyventojų.
1999 — Vokietijos medikai paskelbė, jog buvusio SSRS lyderio Michail Gorbačiov (Michailo Gorbačiovo) žmonai Raisa (Raisai) bus atlikta kaulų čiulpų persodinimo operacija.
Rugpjūčio 19-oji šou pasaulyje:
1964 — San Franciske prasidėjo pirmasis „The Beatles“ turas JAV. Jo metu grupė koncertavo 26 miestuose.
1980 — dainininkui Alice Cooper (Elis Kūperiui) dėl ligos nutraukus koncertą, Toronte kilo 1,400 žmonių muštynės.
2006 — buvusi sero Mick Jagger (Miko Džagerio) meilužė ir jo vaiko motina Luciana Gimenez Morad (Lusijana Žimenes Morad) ištekėjo už Brazilijos televizijos laidų prodiuserio Marcel De Carvalho (Marselo De Karvaljo).
2012 — Los Andžele nušokęs nuo tilto užsimušė 68 metų Holivudo kino kūrėjas Tony Scott (Tonis Skotas).
2014 — išleistas dainininkės Kimbra antrasis albumas „The golden echo“.
