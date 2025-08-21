Rugpjūčio 21-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugpjūčio 21-oji, ketvirtadienis, 34 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 6.03 val., leidžiasi 20.41 val. Dienos ilgumas 14.38 val.
Mėnulis (delčia) teka 3.05 val., leidžiasi 20.27 val.
Vardadieniai:
Gaudvydas, Joana, Kazimiera (Kazė), Linda, Pijus, Medeinė, Violeta
Rugpjūčio 21-oji Lietuvos istorijoje:
1866 — gimė religinės literatūros rengėjas, dramaturgas Juozas Židanavičius (slp. Seirijų Juozas ).
1911 — gimė dailininkas, scenografas, tapytojas Vytautas Palaima. Mirė 1976 m.
1990 — atkurta Latvijos nepriklausomybė.
1991 — prie Aukščiausios Tarybos pastato Vilniuje žuvo savanoris Artūras Sakalauskas.
2008 — mirė Lietuvos rusų dramos teatro aktorė Jelena Maivina. Gimė 1925 m.
2014 — Lietuvos įmonė „Litgas“ pasirašė penkerių metų dujų tiekimo sutartį su Norvegijos bendrove „Statoil“. Tai tapo pirmąja alternatyva rusiškoms dujoms Baltijos šalyse.
Rugpjūčio 21-oji pasaulio istorijoje:
1165 — gimė Prancūzijos karalius Pilypas II, labiausiai prisidėjęs prie monarchijos šalyje sustiprinimo.
1765 — gimė Anglijos karalius William IV (Viljemas IV).
1911 — italas Vicenzo Perruggia (Vičenso Perudža) iš Luvro muziejaus Paryžiuje pavogė garsųjį Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinčio) paveikslą „Mona Lisa“. Kūrinys buvo surastas po trejų metų.
1959 — Havajai tapo 50-ąja JAV valstija.
1968 — sovietų kariuomenė, okupavusi Čekoslovakiją, nušalino nuo valdžios liberalių pažiūrų komunistų lyderį Alexander Dubček (Aleksandrą Dubčeką).
1971 — Laura Baugh (Laura Bo), būdama 16 metų amžiaus, laimėjo Jungtinių Valstijų moterų neprofesionalių golfo turnyrą. Ji buvo pripažinta jauniausia laimėtoja turnyro istorijoje.
1986 — Kamerūne, Vakarų Afrikos valstijoje, toksinės dujos išsiveržė iš vulkaninio ežero. Dėl toksinių dujų žuvo daugiau nei 1700 žmonių.
1988 — beveik 1 tūkst. žmonių žuvo prie Indijos sienos su Nepalu per 6,7 balo pagal Richterio skalę stiprumo žemės drebėjimą.
1990 — Prahos centre 100 tūkst. žmonių pirmą kartą susirinko laisvai pažymėti 1968 metų Varšuvos pakto invazijos į Čekoslovakiją.
1991 — nepavykus perversmui, Sovietų Sąjungos prezidentas Michail Gorbačiov (Michailas Gorbačiovas) grįžo į Maskvą vykdyti savo pareigų.
1996 — Rusijos pajėgos pradėjo lemiamą puolimą prieš čečėnus, po kurio sukilėliams teko pasitraukti iš Grozno.
1997 — mirė SSRS liaudies artistas, Maskvos cirko „Cvetnoj bulvar“ direktorius Jurij Nikulin (Jurijus Nikulinas).
2002 — Pakistano prezidentas Pervez Musharraf (Pervezas Mušarafas) padarė vienašališkus pakeitimus Pakistano konstitucijoje. Jis pratęsė prezidento kadencijos laiką ir suteikė sau naujus įgaliojimus: vienas iš jų buvo teisė paleisti parlamentą.
2007 — JAV erdvėlaivis „Endeavour“ atlikęs savo kosminę misiją sėkmingai grįžo į Žemę, nutūpęs J. Kennedy (Dž. Kenedžio) kosmoso centre.
Rugpjūčio 21-oji šou pasaulyje:
1904 — gimė amerikiečių džiazo pianistas Count Basie (Kauntas Beisis)
1929 — gimė latvių aktorė, viena žymiausių tarybinių aktorių Vija Artmanė. Mirė 2008 m.
1952 — gimė Joe Strummer (Džou Strameris), grupės „The Clash“ muzikantas.
1971 — gimė grupės „Prodigy“ narys Liam Howlett (Lijamas Hauletas).
1984 — Clint Eastwood (Klintas Ystvudas) gavo savo žvaigždę Holivudo Šlovės take.
1989 — gimė anglų aktorius, išgarsėjęs vaidmeniu filme „Haris Poteris“, Robert Knox (Robertas Noksas). Mirė 2008 m.
1992 — susituokė roko žvaigždė Sting (Stingas) ir Trudi Styler (Trudi Stailer).
1993 — Bernie Taupin (Bernis Topinas), Elton John (Eltono Džono) dainų žodžių kūrėjas, vedė Stephanie Haymes (Stefani Heims).
1997 — amerikiečių aktorė Cicely Tyson (Siseli Taison) gavo savo žvaigždę Holivudo Šlovės take.
1998 — Wesley Snipes (Veslis Snaipsas) gavo savo žvaigždę Holivudo Šlovės take.
2005 — savo namuose Ašvilyje, Šiaurės Karolinos valstijoje, nuo smegenų vėžio mirė 71-erių metų Robert Moog (Robertas Mogas), legendinių sintezatorių išradėjas.
2006 — būdamas 90 metų mirė vienas garsiausių Indijos muzikantų, pučiamojo instrumento šachnajaus meistras Bismillah Khan (Bismila Chanas).
2008 — popmuzikos žvaigždei Gwen Stefani (Gven Stefani) ir jos vyrui rokeriui Gavin Rossdale (Gavinui Rosdeilui) gimė antrasis vaikas.
2011 — legendinio rokerio Rod Stewart (Rodo Stiuarto) dukra Kimberly (Kimberli) pagimdė mergytę, kurios tėvas – kino aktorius Benicio del Toro (Benisijus del Toras).
