Rugpjūčio 22-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.05 val., leidžiasi 20.39 val. Dienos ilgumas 14.34 val.
Mėnulis (delčia) teka 4.36 val., leidžiasi 20.39 val.
Vardadieniai:
Ipolitas, Karijotas, Laura, Rimantė, Sigitas, Zygfridas
Rugpjūčio 22-oji Lietuvos istorijoje:
1897 — gimė aktorė Potencija Pinkauskaitė. Mirė 1984 m.
1921 — gimė rašytojas Vytautas Pranas Volertas.
1922 — Lietuvos Steigiamasis Seimas priėmė Valiutos įstatymą. Buvo įvesta piniginė sistema, grindžiama auksu; piniginis vienetas — litas.
1999 — daugiadienių dviračių lenktynių „Tour de France“ nugalėtoja tapo dviratininkė Diana Žiliūtė.
2014 — prie kelių Vilnius–Panevėžys ir Panevėžys–Pasvalys–Ryga atidengti devyni Baltijos kelio 25-mečiui skirti atminimo ženklai.
Rugpjūčio 22-oji pasaulio istorijoje:
1485 — mūšyje žuvo Anglijos karalius Ričardas III.
1642 — prasidėjo pilietinis karas Anglijoje.
1784 — Vincento Lunardi (Vincentas Lunardis) kartu su šunimi ir kate pirmą kartą Anglijoje skrido karšto oro pripildytu balionu.
1827 — gimė kompozitorius Josef Strauss (Jozefas Štrausas).
1862 — gimė prancūzų kompozitorius Claude Debussy (Klodas Debiusi).
1910 — Japonija aneksavo Korėją.
1920 — gimė amerikiečių rašytojas Ray Bradbury (Rėjus Bredberis).
1941 — Antrajame pasauliniame kare vokiečių kariuomenė prisiartino prie Leningrado.
1972 — Rodezijai liepta pasitraukti iš vasaros olimpinių žaidynių Miunchene (Vokietija) dėl šalies vykdomos rasistinės politikos.
1990 — įtūžę rūkaliai Maskvoje blokavo gatves prie Raudonosios aikštės, protestuodami prieš cigarečių trūkumą.
1997 — taifūnas Kinijoje nusinešė 140 žmonių gyvybes; beveik 3 000 asmenų buvo sužeisti.
2000 — buvo paskelbta, kad povandeninio laivo „Kursk“ 118-os jūrininkų įgula žuvo. Rusijos laivas nuskendo rugpjūčio 4 dieną.
2010 — mirė prancūzų mitybos specialistas Michel Montignac (Mišelis Montinjakas), pasaulyje gerai žinomų devintojo ir dešimtojo dešimtmečio knygų apie svorio metimą autorius.
2010 — Rusijos žurnalistas Ilja Barabanov (Ilja Barabanovas), viešinęs faktus apie pareigūnų korupciją, pelnė Peter Mackler (Piterio Maklerio) apdovanojimą, skiriamą už parodytą drąsą žurnalistikoje.
2011 — Vašingtone atidengtas 9 metrų aukščio Martin Luther King jaunesniojo (Martino Liuterio Kingo) monumentas — tai pirmasis memorialas JAV Nacionalinėje alėjoje, skirtas ne karui, ne prezidentui ir ne baltaodžiui.
2013 — būdama 95 metų mirė garsi džiazo pianistė Marian McPartland (Merian Makpartland).
Rugpjūčio 22-oji šou pasaulyje:
1917 — gimė JAV bliuzo legenda John Lee Hooker (Džonas Li Hūkeris).
1961 — gimė Rolandas Orzabalis, grupės „Tears For Fears“ muzikantas.
1963 — gimė dainininkė Tori Amos (Tori Eimos).
1966 — dainininkui Jerry Lee Lewis (Džeriui Li Luisui) buvo patikėtas Jag'o vaidmuo William Shakespeare (Viljamo Šekspyro) pjesės „Otelas“ roko versijoje, pavadintoje „Catch My Soul“.
1968 — Cynthia Powell Lennon (Sintija Pauel Lenon) padavė John Lennon (Džoną Lenoną) į teismą, reikalaudama skyrybų.
1973 — gimė grupės „Backstreet Boys“ narys Howie Dorough (Houvis Doro).
1979 — grupė „Led Zeppelin“ kartu išleido savo paskutinį albumą „In Through The Out Door“.
1987 — Bon Jovi (Bon Džovi) tapo pagrindiniu dalyviu „Mosters of Rock“ festivalyje, kuris vyko Anglijoje, Doningtono pilyje.
2001 — Stevie Nicks (Styvi Niksas) buvo priverstas atidėti du koncertus dėl bronchito.
2011 — būdamas 78-erių metų amžiaus Los Andžele mirė legendinis dainų autorius Jerry Leiber (Džeris Leiberis).
