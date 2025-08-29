Rugpjūčio 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.17 val., leidžiasi 20.22 val. Dienos ilgumas 14.05 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 13.57 val., leidžiasi 21.33 val.
Vardadieniai:
Adolfas, Barvydas, Beatričė, Gaudvydė, Nirmedė, Sabina, Svaigeda, Svajonė
Rugpjūčio 29-oji Lietuvos istorijoje:
1756 — gimė Jonas Sniadeckis, astronomas, matematikas, filosofas, Vilniaus universiteto profesorius (1807-1815 metais rektorius), astrologijos observatorijos direktorius (mirė 1830 m.).
1911 — gimė poetas Vaclovas Šiugždinis (mirė 1988 m.).
1978 — lengvaatletė Vilma Bardauskienė tapo pirmąja pasaulyje moterimi, nušokusia į tolį daugiau nei 7 metrus.
1991 — Vilniuje akredituotas pirmasis užsienio valstybės diplomatas nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje — Švedijos nepaprastasis ir įgaliotas ambasadorius Larsas Magnusonas.
2022 — baigtas statyti fizinis barjeras pasienyje su Baltarusija.
2022 — eidamas 82-uosius metus mirė sostinės politikas, visuomenės veikėjas, vyno kultūros ekspertas Domininkas Velička.
Rugpjūčio 29-oji pasaulio istorijoje:
1526 — vengrai pralaimėjo turkams — prasidėjo 150 metų trukusi turkų okupacija.
1698 — Rusijos caras Petras I uždraudė auginti barzdas ir įsakė vilkėti europietiškus drabužius.
1758 — Niu Džersyje įkurtas pirmasis indėnų rezervatas.
1825 — portugalai pripažino Brazilijos nepriklausomybę.
1842 — Kinijos ir Britanijos sutartimi Honkongas atiteko Didžiajai Britanijai.
1862 — gimė belgų rašytojas Maurice Maeterlinck (Morisas Meterlinkas).
1862 — gimė Australijos politikas, 5-asis ministras pirmininkas Andrew Fisher (Endrius Fišeris). Mirė 1928 m.
1885 — Vokietijoje užpatentuotas Gottlieb Daimler (Gotlybo Daimlerio) sukonstruotas pirmasis pasaulyje motociklas.
1943 — Antrojo pasaulinio karo metu danai sukilo prieš nacius.
1949 — SSRS išbandė pirmąją atominę bombą.
1972 — Šiaurės ir Pietų Korėjos Raudonojo kryžiaus atstovai pirmą kartą viešai svarstė šalių susivienijimo galimybę.
1990 — Armėnijos parlamentas šalyje paskelbė ypatingąją padėtį: buvo blokuoti keliai, vedantys į Jerevaną.
1991 — po nepavykusio pučo sovietų teisėsauga uždraudė SSKP veiklą bei įšaldė kompartijos sąskaitas banke.
1992 — paskutiniai Rusijos diplomatai paliko Kabulą — baigėsi dešimt metų trukusi sovietų invazija Afganistane.
1995 — pasikėsinta į Gruzijos prezidentą Eduard Shevardnadze (Eduardą Ševardnadzę), kurio gyvybę išgelbėjo šarvuotas automobilis.
2005 — uraganas Katrina stipriai nuniokojo ir užtvindė Naująjį Orleaną.
2010 — Indonezijoje Sumatros saloje išsiveržė ugnikalnis — pirmą kartą po keturių šimtmečių; iš kraterio į dangų iki pusantro kilometro iškilo dūmų debesis, iš apylinkių evakuota tūkstančiai gyventojų.
2021 — uraganas Ida smogė Naujajam Orleanui: nutrūko elektros tiekimas, žuvo keletas žmonių.
Rugpjūčio 29-oji šou pasaulyje:
1917 — gimė švedų aktorė Ingrid Bergman (Ingrid Bergman).
1946 — Ella Fitzgerald (Ela Ficdžerald) įrašė dainą „It's a Pity to Say Goodnight“;
1958 — gimė JAV dainininkas, tituluojamas popkaraliumi, Michael Jackson (Maiklas Džeksonas).
1964 — buvo išleista Roy Orbison (Rojaus Orbisono) daina „Oh, Pretty Woman“.
1966 — Kalifornijoje (JAV) įvyko paskutinis „The Beatles“ tikro garso koncertas.
1977 — Memfyje (JAV) buvo suimti trys žmonės, bandę pavogti Elvis Presley (Elvio Preslio) kūną. Po šio incidento dainininko kūnas buvo perkeltas į Greislendą.
1990 — Elton John (Eltonas Džonas) atsigulė į Čikagos reabilitacijos centrą dėl bulimijos, alkoholio ir narkotikų problemų.
1995 — filmuojant Meat Loaf (Myt Loufo) dainos „I'd Lie for You“ vaizdo klipą sraigtasparnio katastrofoje apie 150 mylių nuo Los Andželo žuvo lakūnas ir operatorius.
