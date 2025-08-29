 Rugpjūčio 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugpjūčio 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-08-29 06:49
BNS inf.

Rugpjūčio 29-oji, penktadienis, 35 savaitė.

Rugpjūčio 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje
Rugpjūčio 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje / Scanpix nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 6.17 val., leidžiasi 20.22 val. Dienos ilgumas 14.05 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 13.57 val., leidžiasi 21.33 val.

Vardadieniai:

Adolfas, Barvydas, Beatričė, Gaudvydė, Nirmedė, Sabina, Svaigeda, Svajonė

Rugpjūčio 29-oji Lietuvos istorijoje:

1756 — gimė Jonas Sniadeckis, astronomas, matematikas, filosofas, Vilniaus universiteto profesorius (1807-1815 metais rektorius), astrologijos observatorijos direktorius (mirė 1830 m.).

1911 — gimė poetas Vaclovas Šiugždinis (mirė 1988 m.).

1978 — lengvaatletė Vilma Bardauskienė tapo pirmąja pasaulyje moterimi, nušokusia į tolį daugiau nei 7 metrus.

1991 — Vilniuje akredituotas pirmasis užsienio valstybės diplomatas nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje — Švedijos nepaprastasis ir įgaliotas ambasadorius Larsas Magnusonas.

2022 — baigtas statyti fizinis barjeras pasienyje su Baltarusija.

2022 — eidamas 82-uosius metus mirė sostinės politikas, visuomenės veikėjas, vyno kultūros ekspertas Domininkas Velička.

Rugpjūčio 29-oji pasaulio istorijoje:

1526 — vengrai pralaimėjo turkams — prasidėjo 150 metų trukusi turkų okupacija.

1698 — Rusijos caras Petras I uždraudė auginti barzdas ir įsakė vilkėti europietiškus drabužius.

1758 — Niu Džersyje įkurtas pirmasis indėnų rezervatas.

1825 — portugalai pripažino Brazilijos nepriklausomybę.

1842 — Kinijos ir Britanijos sutartimi Honkongas atiteko Didžiajai Britanijai.

1862 — gimė belgų rašytojas Maurice Maeterlinck (Morisas Meterlinkas).

1862 — gimė Australijos politikas, 5-asis ministras pirmininkas Andrew Fisher (Endrius Fišeris). Mirė 1928 m.

1885 — Vokietijoje užpatentuotas Gottlieb Daimler (Gotlybo Daimlerio) sukonstruotas pirmasis pasaulyje motociklas.

1943 — Antrojo pasaulinio karo metu danai sukilo prieš nacius.

1949 — SSRS išbandė pirmąją atominę bombą.

1972 — Šiaurės ir Pietų Korėjos Raudonojo kryžiaus atstovai pirmą kartą viešai svarstė šalių susivienijimo galimybę.

1990 — Armėnijos parlamentas šalyje paskelbė ypatingąją padėtį: buvo blokuoti keliai, vedantys į Jerevaną.

1991 — po nepavykusio pučo sovietų teisėsauga uždraudė SSKP veiklą bei įšaldė kompartijos sąskaitas banke.

1992 — paskutiniai Rusijos diplomatai paliko Kabulą — baigėsi dešimt metų trukusi sovietų invazija Afganistane.

1995 — pasikėsinta į Gruzijos prezidentą Eduard Shevardnadze (Eduardą Ševardnadzę), kurio gyvybę išgelbėjo šarvuotas automobilis.

2005 — uraganas Katrina stipriai nuniokojo ir užtvindė Naująjį Orleaną.

2010 — Indonezijoje Sumatros saloje išsiveržė ugnikalnis — pirmą kartą po keturių šimtmečių; iš kraterio į dangų iki pusantro kilometro iškilo dūmų debesis, iš apylinkių evakuota tūkstančiai gyventojų.

2021 — uraganas Ida smogė Naujajam Orleanui: nutrūko elektros tiekimas, žuvo keletas žmonių.

Rugpjūčio 29-oji šou pasaulyje:

1917 — gimė švedų aktorė Ingrid Bergman (Ingrid Bergman).

1946 — Ella Fitzgerald (Ela Ficdžerald) įrašė dainą „It's a Pity to Say Goodnight“;

1958 — gimė JAV dainininkas, tituluojamas popkaraliumi, Michael Jackson (Maiklas Džeksonas).

1964 — buvo išleista Roy Orbison (Rojaus Orbisono) daina „Oh, Pretty Woman“.

1966 — Kalifornijoje (JAV) įvyko paskutinis „The Beatles“ tikro garso koncertas.

1977 — Memfyje (JAV) buvo suimti trys žmonės, bandę pavogti Elvis Presley (Elvio Preslio) kūną. Po šio incidento dainininko kūnas buvo perkeltas į Greislendą.

1990 — Elton John (Eltonas Džonas) atsigulė į Čikagos reabilitacijos centrą dėl bulimijos, alkoholio ir narkotikų problemų.

1995 — filmuojant Meat Loaf (Myt Loufo) dainos „I'd Lie for You“ vaizdo klipą sraigtasparnio katastrofoje apie 150 mylių nuo Los Andželo žuvo lakūnas ir operatorius.

Šiame straipsnyje:
rugpjūčio 29
įvykiai Lietuvoje
įvykiai pasaulyje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų