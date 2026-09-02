Rugsėjo 2-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 2-oji, trečiadienis, 36 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 6.25 val., leidžiasi 20.12 val. Dienos ilgumas 13.47 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 13.36 val., teka 21.15 val.
Vardadieniai:
Ingrida, Protenis, Vaidevutis, Vilgaudė, Vilgaudas
Rugsėjo 2-oji Lietuvos istorijoje:
1862 — gimė Stanislovas Narutavičius, teisininkas, 1918 metų Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras. Mirė 1932 m.
1886 — gimė Kazimieras Grybauskas, farmacininkas, botanikas. Mirė 1953 m.
1909 — gimė dailininkas Paulius Augius-Augustinavičius, iliustravęs Pupos pasaką, Salomėjos Nėries Eglę žalčių karalienę ir Žalčio pasaką, taip pat ir kitų rašytojų knygų.
1939 — vokiečių aviacija bombardavo Vilnių.
1941 — gimė filosofijos istorikas Vacys Bagdonavičius.
1991 — Airija ir Lietuva užmezgė diplomatinius santykius.
1991 — JAV oficialiai pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę.
2007 — mirė žymi scenografė, docentė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė Regina Songailaitė-Balčikonienė (gimė 1922 m.).
Rugsėjo 2-oji pasaulio istorijoje:
1666 — kilo didysis Londono gaisras, per penkias dienas sunaikinęs tuometinį miestą.
1861 — Prūsija pasirašė prekybos sutartį su Kinija.
1865 — Naujojoje Zelandijoje baigėsi maorių karas.
1866 — Kretos salos gyventojai sukilo prieš turkus ir susijungė su Graikija.
1870 — Napoleono III armija kapituliavo prieš prūsus – žlugo antroji Prancūzijos imperija.
1923 — Airijoje įvyko pirmieji rinkimai.
1930 — prancūzų aviatoriai Dieudonne Coste (Djedonas Kostas) ir Maurice Bellont (Morisas Belonas) be nutūpimo pirmieji iš Europos nuskrido į JAV.
1945 — Vietnamas paskelbė savo nepriklausomybę nuo Prancūzijos.
1945 — imperinė Japonija pasidavė Antrajame pasauliniame kare.
1962 — SSRS sutiko tiekti ginkluotę Kubai.
1991 — JAV tapo 37-ąja pasaulio valstybe, pripažinusia Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę.
1996 — Ukrainoje įvesta nauja valiuta – grivna, pakeitusi iki tol apyvartoje buvusį karbovancą.
2005 — eidamas 108-uosius mirė Andre Debrie (Andre Debri) – vienas iš kelių dar gyvų prancūzų, kariavusių Pirmajame pasauliniame kare.
2012 — būdamas 92 metų Pietų Korėjoje mirė pasaulio munistų religinis lyderis Sun Myung Moonas (Sun Mjung Munas), kuris įkūrė Suvienijimo Bažnyčią ir pavertė ją klestinčia verslo imperija.
Rugsėjo 2-oji šou pasaulyje:
1958 — gimė Fritzas McIntyreas (Fricas Makantairas), grojantis grupėje „Simply Red“.
1964 — gimė aktorius Keanu Reeves (Kynu Ryvsas).
1965 — „The Beatles“ išleido dainą „Yesterday“
1968 — gimė meksikiečių kilmės aktorė Salma Hayek (Selma Hajek).
1987 — Londone prasidėjo „The Amnesty International“ turas, kuriame dalyvavo Bruce'as Springsteenas (Briusas Springstynas), Stingas, Peteris Gabrielis (Pyteris Geibrielas) ir Tracy Chapman (Treisi Čepman).
2009 — australų aktorė, „Oskaro“ laureatė ir teatro direktorė Cate Blanchett (Keit Blanšet) per spektaklį „Geismų tramvajus“ (A Streetcar Named Desire) patyrė smūgį į galvą. Spektaklis buvo nutrauktas, tačiau aktorė išvengė didelės traumos ir po kelių dienų buvo paleista iš ligoninės.
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