Rugsėjo 30-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-09-30 06:35
BNS inf.
1964 — gimė italų aktorė Monica Bellucci. / Vikipedijos nuotr.

Rugsėjo 30-oji, antradienis, 40 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 7.16 val., leidžiasi 19.01 val. Dienos ilgumas 11.45 val.

Mėnulis (priešpilnis) teka 17.01 val., leidžiasi 22.57 val.

Vardadieniai:

Bytautė, Gajana, Gudrė, Jeronimas, Sofija, Žygimantas (Žymantas)

Datos:

Šv. Jeronimas, Tarptautinė vertėjų diena

Rugsėjo 30-oji Lietuvos istorijoje:

1273 — nužudytas Herkus Mantas, prūsų sukilimo prieš kryžiuočius vadas.

1861 — gimė Pranciškus Karevičius, arkivyskupas, 1893—1910 metų Peterburgo seminarijos dėstytojas, gynęs lietuvių ir latvių kalbos teises bažnyčioje. Mirė 1945 m.

1906 — gimė poetė Marija Žerneckytė-Sims. Mirė 1985 m

1925 — gimė rašytojas bei kino režisierius Adolfas Mekas. Mirė 2011 m. JAV.

1928 — gimė dailininkas, tapytojas, pedagogas Jeronimas Kmieliauskas. Mirė 2008m.

1969 — Kretingoje gimė Lietuvos krepšininkas Gintaras Einikis.

1992 — Lietuvos monetų kalykla pradėjo kaldinti 1, 2, 5 centų apyvartines monetas.

Rugsėjo 30-oji pasaulio istorijoje:

1787 — iš Bostono į pirmąją kelionę aplink pasaulį išplaukė amerikiečių laivas „Columbia“.

1791 — Vienoje įvyko Wolfgang Amadeus Mozart (Volfgango Amadėjaus Mocarto) operos „Stebuklingosios fleitos“ premjera.

1870 — gimė prancūzų fizikas, Nobelio premijos už fiziką laimėtojas (1926 m.), Jean Perrin (Žanas Perinas).

1882 — gimė vokiečių fizikas, Geigerio skaitiklio kūrėjas Hans Wilhelm Geiger (Hansas Vilhelmas Geigeris). Mirė 1945 m.

1924 — gimė JAV rašytojas Truman Capote (Trumenas Kapotė). Mirė 1984 m.

1928 — Rumunijoje gimė žydų kilmės rašytojas Elie Wiesel (Elis Vislas), 1986 m. gavęs Nobelio Taikos premiją

1935 — Bostone (JAV) įvyko George Gershwin (Džordžo Geršvino) modernios operos „Porgis ir Besė“ premjera.

1946 — tarptautinis karo tribunolas Niurnberge nuteisė 22 Vokietijos karo nusikaltėlius, vienuolikai buvo skirta mirties bausmė.

1958 — SSRS vėl pradėjo branduolinius bandymus.

1965 — buvo pagrobti ir nužudyti šeši Indonezijos karo vadai, teroro aktu apkaltinta Indonezijos kompartija.

1971 — JAV ir SSRS pasirašo paktą, kuris užkirstų kelią branduoliniam karui.

1985 — mirė amerikiečių fizikas ir seismologas Charles Richter (Čarlzas Richteris). Gimė 1900 m.

1990 — SSRS ir Pietų Korėja atkūrė diplomatinius santykius.

1990 — SSRS ir Izraelis nutarė atkurti konsulinius santykius — diplomatiniai santykiai buvo nutraukti 1967 metais.

1995 — daugiau nei 6 tūkstančiai demonstrantų Paryžiuje reikalavo, jog Prancūzija atsisakytų branduolinių bandymų.

1996 — susivieniję Talibano sukilėliai įsitvirtino dviejose Afganistano provincijose šalies šiaurėje.

1997 — pirmą kartą per pastaruosius šešerius metus prasidėjo JAV ir Kubos derybos.

1999 — vokiečių rašytojas Guenter Grass (Giunteris Grasas) laimėjo Nobelio literatūros premiją.

2010 — Italijoje paaugliui pirmą kartą persodinta dirbtinė širdis.

2014 — Amsterdame atidarytas pirmasis pasaulyje interaktyvus mikrobų zoologijos sodas „Micropia“.

2022 — Rusija per ceremoniją Kremliuje aneksavo keturis okupuotus Ukrainos regionus – Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios sritis, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasmerkimo.

Rugsėjo 30-oji šou pasaulyje:

1955 — autoavarijoje Kalifornijoje žuvo 24 metų kultinis amerikiečių aktorius James Dean (Džeimsas Dynas).

1964 — gimė italų aktorė Monica Bellucci (Monika Beluči).

1986 — iširo britų muzikos grupė „Madness“.

1988 — John Lennon (Džonas Lenonas), o 1991-aisiais Liza Minelli (Laiza Mineli) gavo po savo vardo žvaigždę Holivudo Šovės Take.

2014 — kanadiečių roko muzikantas Bryan Adams (Brajenas Adamsas) išleido 20-ąjį albumą „Tracks of my years“.

2014 — amerikiečių dainininkas „Prince“ išleido 33-ąjį albumą „Art Official Age“.

