Rugsėjo 5-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.30 val., leidžiasi 20.05 val. Dienos ilgumas 13.35 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 2.45 val., teka 19.32 val.
Vardadieniai:
Dingailė, Erdenis, Justina, Laurynas, Stanislova (Stasė)
Rugsėjo 5-oji Lietuvos istorijoje:
1931 — gimė poetas Česys Gediminas Cemnolonskis. Mirė 1991 m.
1948 — Rokiškyje gimė aktorė Vaiva Mainelytė.
1951 — gimė poetė Zita Lukošiūtė.
2000 — Hagoje pradėjo veikti Lietuvos ambasada Nyderlandų karalystėje.
2000 — Vilniuje lankėsi Kinijos parlamento vadovas Li Pengas.
2009 — Dubingių piliavietėje Molėtų rajone iškilmingai perlaidoti Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų Radvilų giminės atstovų palaikai: LDK kanclerio, Vilniaus vaivados bei Livonijos vietininko, Liublino unijos priešininko, faktiškai nevainikuoto Lietuvos karaliaus Mikalojaus Radvilos Juodojo, jo žmonos Elžbietos Šidlovieckos-Radvilienės, LDK kanclerio, Vilniaus vaivados ir didžiojo etmono Mikalojaus Radvilos Rudojo, jo sūnaus Mikalojaus Radvilos, Mikalojaus Radvilos žmonos Elenos Hlebovičaitės, Mikalojaus Radvilos (Mikalojaus Radvilos Rudojo vaikaičio), Jonušo VI Radvilos ir Anos Sobkovnos (Kristupo Radvilos Perkūno pirmosios žmonos).
2019 — aktyvistai Vilniaus centre ant Vrublevskių bibliotekos pakabino naują atminimo lentą Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai. Taip jie protestavo prieš Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus sprendimą liepą nuimti senąją lentą, kabėjusią ten daugiau nei du dešimtmečius.
2024 – mirė lietuvių poetas, dramaturgas, eseistas Rolandas Rastauskas.
Rugsėjo 5-oji pasaulio istorijoje:
1514 — turkai užėmė Persiją.
1774 — gimė vokiečių kilmės dailininkas, XIX a. pradžios romantizmo pradininkas Caspar David Friedrich (Kasparas Deividas Frydrichas).
1836 — Sam Houston (Semas Hiustonas) tapo Teksaso prezidentu. Ši valstybė Šiaurės Amerikoje egzistavo dešimtmetį.
1882 — Niujorke surengta pirmoji procesija darbo dienai paminėti.
1905 — taikos sutartimi baigėsi Rusijos-Japonijos karas.
1939 — JAV paskelbė apie savo neutralumą Antrajame pasauliniame kare.
1972 — palestiniečių teroristinė grupuotė Miunchene Vokietijoje paėmė įkaitais devynis Izraelio olimpiečius bei dar du nužudė. Per nesėkmingą įkaitų gelbėjimo operaciją žuvo visi įkaitai, penki iš aštuonių jų pagrobėjų ir vienas Vokietijos policininkas.
1995 — Mururoa atole (Ramusis vandenynas) Prancūzija įvykdė branduolinį sprogdinimą.
1997 — mirė Motina Teresė. Gimė 1910 m.
1998 — Kalkutoje (Indija) tūkstančiai gyventojų pirmųjų mirties metinių proga pagerbė Motinos Teresės atminimą.
2001 — Vašingtone surengtoje konferencijoje mokslininkai pateikė svarių įrodymų, kad Paukščių Tako centre egzistuoja juodoji skylė.
2011 — mirė iškilus Italijos operos tenoras Salvatore Licitra (Salvatorė Ličitra), daugelio laikytas velionio dainininko Luciano Pavarotti (Lučano Pavaročio) scenos įpėdiniu.
2012 — Filipinuose mirė vyriausias šalies Antrojo pasaulinio karo veteranas, kuris spėjo pabėgti nuo japonų karių prieš liūdnai pagarsėjusį mirties žygį Batano pusiasalyje ir tapo partizanu. Jam buvo 111 metų.
2022 — Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Liz Truss (Liz Tras) po įtempto rinkimų proceso Konservatorių partijoje paskelbta ministro pirmininko ir partijos lyderio Boriso Johnsono įpėdine, tačiau poste ji išbuvo neilgai – iki spalio 20-osios, ir pranešė apie atsistatydinimą.
Rugsėjo 5-oji šou pasaulyje:
1942 — gimė garsus vokiečių kino režisierius Werneris Herzogas (Verneris Hercogas).
1946 — Zanzibare gimė grupės „Queen“ vokalistas Freddie Mercury (Fredis Merkuris). Mirė 1991 m.
1966 — gimė Terry Ellis (Teris Elisas), dainuojanti grupėje „En Vogue“.
1973 — Italijoje gimė Amerikos aktorė ir kovos prieš seksualinį išnaudojimą aktyvistė Rose McGowan (Rouz Magovan).
1986 — grupės „Dire Straits“ dainos „Money For Nothing“ vaizdo klipas laimėjo geriausio vaizdo klipo MTV apdovanojimą.
