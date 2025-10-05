Šarūnas Jasiukevičius apie Lietuvos oro erdvę pažeidusius balionus: ar niekam nekilo klausimas?

Įrašu spalio 5 d. jis pasidalijo socialinio tinklo paskyroje.
„Jei jūs tikite, kad „gerieji“ kontrabandininkai visai nesiekia sutrikdyti oro uosto darbo, o tik nori uždirbti, ir visai nėra būtina numušinėti tų balionų, tai štai jums šiek tiek matematikos. Žiniasklaida pranešė, kad po balionu buvo krovinys su 500 cigarečių pakelių.
500 pakelių = 12.5 kg. Su tara – maždaug 15 kg. Į orą pakelti 15 kg reikia 135 litrų helio. Užmetame 20 proc. nuostoliams, nes helis – labai lakus. 165 litrai helio kainuoja apie 80 eurų. 150 l tūrio silikoninis balionas kainuoja nuo 100 iki 300 eurų, tarkime, vidurkis – 150 eurų. Beje, pats balionas sveria apie 5 kg. GPS sekiklis – apie 25 eurai. Dujų išleidimo mechanizmas maždaug 30 eurų. Nuotolinis valdiklis – apie 30 eurų. Iš viso – apie 315 eurų.
Na, be viso to, – logistika, telefono kortelės, kuras, derinimai ir t. t. – dar apie 50 eurų. Pelnas už 500 cigarečių pakelių, parduodant didmena, yra apie 500 eurų. Atėmus visus kontrabandos kaštus, lieka apie150 eurų gryno navaro nuo vieno baliono.
Ir sutapk man taip, kad visoje Europoje panašiu metu atsitinka kažkokie „nekalti“ nutikimai, dėl kurių sutrinka oro uostų darbas.
Čia rimtai yra tie pinigai, dėl kurių verta? Ar niekam nekilo klausimas, kodėl turint galimybę valdyti oro baliono nusileidimą, „kontrabandininkai“ panoro cigaretes pasiimti būtent kontroliuojamoje oro uosto erdvėje? Ir sutapk man taip, kad visoje Europoje panašiu metu atsitinka kažkokie „nekalti“ nutikimai, dėl kurių sutrinka oro uostų darbas.
Man atrodo, kad greitu metu „kontrabandininkai“ paskaičiuos, kad už cigaretes labiau apsimoka skraidinti trotilą arbą heksogeną. O vietoje dujų išleidimo valdiklių dėti sprogimo iniciatorius. O jei dar kokių miltukų įdėtų ir virš miesto susprogdintų?
Beje, palei sieną jau yra sukurta neskraidymo zona, skirta oro taikinių numušinėjimui. Oro balioną numušti galima priskraidinus fpv droną su adata. Šią savaitę Kazlų rūdos aerodrome buvo dronų dienos. Varžėsi daugiau nei 300 karinių dronų operatorių. Kaip ir turime, kas ir su kuo galėtų išspręsti kontrabandinių balionų klausimą. Reikia tik politinės valios. Na, ir dar iš VSAT vadovybės norėtųsi gal kokio paaiškinimo, kodėl tiek metų toleruojama kontrabanda“, – sekmadienį feisbuke rašė Š. Jasiukevičius.
Primename, Lietuvos oro erdvę šeštadienio naktį pažeidė 25 meteorologiniai oro balionai, įprastai naudojami kontrabandininkų, teigė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Pasak centro atstovo Dariaus Butos, balionai atskriejo iš Baltarusijos, 13–14 balionų pastebėta Vilniuje ir Vilniaus apskrityje, o du iš jų – virš Vilniaus oro uosto.
„Šiąnakt buvo fiksuoti oro erdvės pažeidimai Lietuvos, iš viso užfiksuoti įskrendantys 25 meteorologiniai balionai iš Baltarusijos“, – LRT radijui sekmadienį sakė D. Buta.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Giedrius Mišutis sekmadienio rytą BNS sakė, kad pasieniečiai naktį aptiko septynis meteorologinius balionus – Šalčininkų, Varėnos, Druskininkų, Vilniaus ir Lazdijų rajonuose.
Pasak jo, šie balionai gabeno 12 tūkst. pakelių cigarečių.
Lietuvos oro uostai (LTOU) anksčiau pranešė, jog šeštadienį 22.16 val. buvo uždaryta Vilniaus oro uosto oro erdvė, šalia oro uosto pastebėjus galimus oro balionus. Oro eismas atnaujintas 4.50 valandą.
Apribojimai iš viso paveikė apie 30 skrydžių ir 6 tūkst. keleivių.
Pasak G. Mišučio, balionai taip toli į šalies teritoriją galėjo įskristi, nes kontrabandininkai juos ėmė leisti ne nuo pat pasienio su Lietuva, bet kiek giliau Baltarusijos teritorijoje.
