Į šauktinių sąrašą patekęs Ugnius: mokėsiu baudas, gausiu teistumą, bet neisiu

„Man protu nesuvokiama, ką siūlo valstybė, jei aš išeičiau tarnauti. O siūlo 240 eurų per mėnesį už tai, kad aš atsisakau viso to, ką turiu. Negana to, aš kažkaip dar turiu dengti savo kreditus“, – komentavo situaciją šauktinis Ugnius.

Vaikinas pabrėžia, kad nėra prieš šaukimą į kariuomenę. Anot jaunuolio, norint, kad jaunimas atliktų savo konstitucinę pareigą tėvynei, turėtų būti įvestas visuotinis šaukimas. Nors šauktinių sąraše Ugnius jau yra, jis neplanuoja tarnauti kariuomenėje.

„Aš planuoju mokėti baudas, gauti teistumą ir neiti tarnauti į kariuomenę. Gal mano nuomonė nėra populiari, bet aš neleisiu, kad kažkas griautų mano gyvenimą. Jeigu valstybei reikia žmonių, kurie turėtų baustumą, na, gerai, aš jį gausiu“, – teigė pašnekovas.

Jaunimo atstovai tikina, kad loterijos principo šaukiant į kariuomenę turėtų būti atsisakyta, nes tai įneša daug nežinomybės į jauno žmogaus gyvenimą.

„Pagrindinis siūlymas yra įtvirtinti visuotinį šaukimą. Dabar jis vyksta loterijos principu ir tai netenkina jaunų žmonių, nes jis nesuteikia jokio aiškumo. Turėtų būti aiškus sprendimas, tarkim, kad visi baigusieji mokyklą, kas tinkami karinei tarnybai, eina tarnauti į kariuomenę, atlieka 9 mėnesių tarnybą“, – savo nuomonę dėstė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Domantas Katelė.

Iš viso į devynis mėnesius trunkančią tarnybą planuojama pašaukti apie 3800 jaunuolių. Pirmiausiai kvietimų sulauks jau buvusieji sąraše 2022 m. Toliau eilės tvarka į sąrašą įtraukti nauji karo prievolininkai. Tiesa, šiemet į kariuomenę nebuvo šaukiami besimokantys studentai.

„Labai svarbu, kad jaunuolis, pamatęs save sąraše, paskaitytų ir pasidomėtų, kokie nurodymai jam yra duoti. Prie jo pavardės yra duotas nurodymas, ar tai skubiai susisiekti. Jei yra nurodymas iki konkrečios datos susisiekti ir pateikti kontaktinius duomenis, tą ir reikėtų padaryti“, – kalbėjo Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Kasmet didelė šauktinių dalis nuo tarnybos yra atleidžiami dėl sveikatos problemų.

„Tie tinkamumo rodikliai nėra patys geriausi. Kiekvienais metais daugiau nei pusė karo prievolininkų pripažįstami netinkamais atlikti karinę tarnybą. Ir tai turi įtakos šauktinių sąrašams. Kuo daugiau netinkamų, tuo sąrašas ilgesnis“, – teigė A. Balčiūnas.