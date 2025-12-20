Šaulių sąjungai suteikta daugiau prieigos prie įslaptintos informacijos

Priėmus pakeitimus Šaulių sąjungai bus taikomi tokie patys įslaptintos informacijos apsaugos organizavimo reikalavimai kaip ir kitose krašto apsaugos sistemos institucijose.
Šauliai galės ne tik dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, bet ir ją rengti, o su įslaptintais duomenimis galės susipažinti ne tik nuolatinę šaulio tarnybą arba tarnybą Lietuvos šaulių sąjungos koviniuose būriuose atliekantieji, bet ir kiti šauliai.
Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas yra sakęs, jog pakeitimais siekiama didinti šaulių integraciją į valstybės nacionalinio saugumo ir gynybos sistemą, užtikrinti efektyvesnę įslaptintos informacijos apsaugą, atsisakant perteklinio reguliavimo ar mažinant administracinę naštą.
Pakeitimus palaikė 74 Seimo nariai, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė vienas politikas.
Lietuvos šaulių sąjunga yra savanoriška sukarinta pilietinė organizacija, kurios tikslas – stiprinti valstybės gynybinį pajėgumą ir ugdyti pilietiškumą. Ji turi apie 17 tūkst. narių.
Agresijos atveju šauliai koviniais būriais remtų Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, kitais pajėgumų vienetais padėtų užtikrinti viešosios tvarkos palaikymą, kritinės infrastruktūros objektų apsaugą, okupuotoje teritorijoje vykdytų ginkluotą ir nesmurtinį pilietinį pasipriešinimą.
Naujausi komentarai