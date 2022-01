Sausio 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.34 val., leidžiasi 16.20 val. Dienos ilgumas 7.46 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 4.42 val., teka 12.42 val.

Vardadieniai:

Veronika, Dargaudas, Gilvydė, Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras

Datos:

Laisvės gynėjų diena

1831 — gimė kunigas, švietėjas, knygnešys, poeto Antano Strazdo biografas Jonas Katelė. Mirė 1908 m.

1855 — mirė žymus spaustuvininkas, Klaipėdos spaudos pradininkas, pirmojo lietuviško laikraščio „Lietuvininkų prietelis“ steigėjas bei leidėjas Frydrichas Vilhelmas Horchas. Gimė 1778 m. Karaliaučiuje.

1880 — gimė Jonas Krikščiūnas-Jovaras, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Mirė 1967 m.

1892 — Rokiškio rajone gimė Lietuvos fiziologijos mokslo pradininkas, akademikas Vladas Lašas. Mirė 1966 m. Kaune.

1900 — gimė Juozas Katinas, dramaturgas, poetas, kunigas. Mirė 1985 m.

1943 — Utenoj gimė biochemikas, Vilniaus universiteto (VU) profesorius ir rektorius Benediktas Juodka.

1947 — gimė poetas, vertėjas, eseistas Jurgis Kunčinas. Mirė 2002 m.

1991 — sovietų kariuomenė Vilniuje jėga užgrobė Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą. Tąkart žuvo 14 ir buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis žmonių.

2008 — sulaukęs 54 m. amžiaus, Bratislavos ligoninėje dėl infekcijos mirė garsus tenoras, sukūręs ir lietuvių operos scenoje įsimintinų vaidmenų — Sergej Latin (Sergėjus Larinas). S. Larinas 1981 m. debiutavo Lietuvos operos scenoje Alfredo vaidmeniu Giuseppe Verdi (Džiuzepės Verdi) „Traviatoje“.

2008 — dainininkės Rūtos Ščiogolevaitės ir šokėjo Deivydo Meškausko pora susilaukė pirmagimio sūnaus.

2010 — sulaukęs 89-erių metų amžiaus, mirė lietuvių išeivijos dailininkas, tapytojas ir knygų iliustratorius, pedagogas bei lietuvių bendruomenės išeivijoje veikėjas Pranas Lapė. Gimė 1921 m.

Sausio 13-oji pasaulio istorijoje:

1785 — John Walter (Džonas Volteris) išspausdino ir išleido į apyvartą pirmąjį laikraščio „London Times“ numerį.

1854 — Anthony Foss (Entonis Fosas) užpatentavo akordeoną.

1888 — Vašingtone įsikūrė Nacionalinės Geografijos Bendrija (National Geographic Society).

1893 — įkurta Didžiosios Britanijos leiboristų partija.

1908 — prancūzų pilotas Henry Farman (Henris Farmanas) buvo pirmasis Europoje lakūnas, apskridęs aplink pasaulį.

1915 — žemės drebėjimo aukomis Italijoje tapo 30 000 žmonių.

1930 — pasirodė pirmasis „Mickey Mouse“ komiksas.

1941 — mirė airių rašytojas James Joyce (Džeimsas Džoisas).

1953 — įvyko vadinamasis „gydytojų sąmokslas“ SSRS: saugumas apkaltino devynis „gydytojus-teroristus“ neva falsifikavus diagnozes ir skyrus ne tuos vaistus, siekiant nužudyti SSKP politbiuro narius.

1962 — Paryžiuje buvo pristatytos Yves Saint Laurent (Yvo Sen Lorano) nailoninės pėdkelnės.

1964 — Karol Wojtyla (Karolis Voityla), būsimasis popiežius Jonas Paulius II-asis, tapo Krokuvos arkivyskupu.

1976 — Didžioji Britanija kreipėsi į Tarptautinį valiutos fondą, prašydama beveik 1 mlrd. svarų paskolos.

1989 — kompiuteriai Didžiojoje Britanijoje buvo masiškai pažeisti „Penktadienio, 13-tosios“ viruso.

1996 — Bosnijoje vyko masiniai susirėmimai tarp kroatų ir musulmonų.

1999 — beveik 2 mln. maldininkų Mekoje (Saudo Arabija) paminėjo Visagalybės naktį, per kurią 610 metais pranašui Mahometui buvo apreikštas Koranas.

1999 — legendinis NBA krepšininkas Michael Jordan (Maiklas Džordanas) pareiškė paliekąs komandą „Chicago Bulls“.

2010 — Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy (Nikola Sarkozi) tapo seneliu — jo sūnaus Jean (Žano) žmona pagimdė berniuką.

2011 — Pekino centrinėje Tiananmenio aikštėje atidengtas paminklas senovės kinų filosofui Konfucijui, kurio mokymą dešimtmečius draudė komunistinis Mao Zedong (Mao Dzeduno) režimas.

2011 — Ramiojo vandenyno pietuose ties Naujosios Kaledonijos salomis įvyko 7,3 balo žemės drebėjimas.

Sausio 13-oji šou pasaulyje:

1961 — gimė britų grupės „Madness“ vokalistas Graham McPherson (Grehemas Makhersonas).

1964 — „Bitlai“ JAV išleido hitą „I Want To Hold Your Hand“.

1969 — Elvis Presley (Elvis Preslis) pradėjo įrašinėti albumą „Memphis Sessions“.

1969 — britų grupė „The Beatles“ išleido albumą „Yellow Submarine“.

1993 — Džordžijos valstijos (JAV) pareigūnai antrą kartą suėmė Bobby Brown (Bobį Brauną) už nepadorų elgesį scenoje.

2010 — sulaukęs 59 metų amžiaus mirė garsus soulo muzikos atlikėjas Teddy Pendergrass (Tedis Pendergrasas).

2011 — britų reperis Tinie Tempah (Tainis Tempa) buvo nominuotas keturiems Britų muzikos apdovanojimams (Brit Awards), tarp jų geriausio solinio artisto ir metų albumo kategorijose.

2011 — Holivudo šlovės alėjoje atidengtą žvaigždę britų aktorius Colin Firth (Kolinas Fertas) paskyrė savo žmonai.

2011 — Holivudo žvaigždė Michael Douglas (Maiklas Daglasas) pelnė Palm Springso kino festivalio apdovanojimą už gyvenimo pasiekimus.

2013 — būdamas 83 metų mirė Jacki Clerico (Žaki Kleriko), kuris 50 metų vadovavo garsiajam Paryžiaus kabaretui „Moulin Rouge“.