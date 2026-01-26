Sausio 26-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.21 val., leidžiasi 16.42 val. Dienos ilgumas 8.21 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 1.40 val., teka 10.27 val.
Vardadieniai:
Dangis, Eigintė, Justas, Polikarpas, Rimantas, Titas
Datos:
Tarptautinė muitininkų diena
Sausio 26-oji Lietuvos istorijoje:
1323 — Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė užsienio šalims pirmąjį laišką (iš šešių išlikusių), kuriame pirmą kartą buvo paminėtas Vilnius kaip Lietuvos sostinė.
1371 — gimė Maskvos Didžioji kunigaikštienė, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto duktė, Vasilijaus I žmona.
1926 — Kaune pirmasis lietuvis, aviacijos kapitonas Vladas Morkus atliko šuolį parašiutu.
1927 — gimė Vitas Valatka, kraštotyrininkas, muziejininkas, archeologas. Mirė 1977 m.
2010 — Vilniuje mirė knygų apipavidalintojas dailininkas (apipavidalinęs per 200 knygų ir 20 žurnalo „Dailė“ numerių) Eugenijus Karpavičius.
2011 — 2010 metų Santarvės premija skirta žurnalistui, ilgamečiam žurnalo „Santara“ redaktoriui Romualdui Norkui.
2021 — Aplinkos apsaugos departamentas pateikė 48 mln. eurų civilinį ieškinį „Grigeo Klaipėda“ dėl aplinkai padarytos turtinės žalos atlyginimo baudžiamojoje byloje.
Sausio 26-oji pasaulio istorijoje:
1500 — ispanų keliautojas Vicente Pinzon (Visentė Pinsonas) atrado Braziliją.
1837 — Mičiganas tapo 26-ąja JAV valstija.
1865 — britų valdžia paskelbė daugiau neplukdysianti nuteistųjų į Australiją.
1905 — Pretorijoje rastas didžiausias pasaulyje – 3106 karatų – deimantas.
1918 — gimė Rumunijos komunistinio režimo diktatorius Nicolae Ceausescu (Nikolajė Čaušesku), kuriam 1989 metų pabaigoje buvo įvykdyta mirties bausmė.
1934 — Vokietija pasirašė 10-ties metų nepuolimo paktą su Lenkija.
1936 — pilietiniame kare Ispanijoje generolo Franco (Franko) daliniai užėmė Barseloną.
1947 — 40-metis Švedijos sosto įpėdinis Gustav Adolf (Gustavas Adolfas) žuvo aviakatastrofoje Danijoje; našlaičiais liko penki vaikai, įskaitant dabartinį karalių Carl Gustav XVI (Karlą Gustavą XVI).
1950 — Indija tapo nepriklausoma Respublika nuo Didžiosios Britanijos.
1972 — Serbijos lėktuvo stiuardesė Vesna Vulovič išgyveno krytį iš 10 tūkst. metrų aukščio be parašiuto – tai didžiausias aukštis, iš kurio be parašiuto nusileidęs žmogus išgyveno.
1991 — septyni Irako karo lėktuvai nuskrido į Iraną ir jų pilotai paprašė šalies vyriausybės suteikti prieglobstį.
1993 — Vaclavas Havelas (Vaclavas Havelas) išrinktas Čekijos prezidentu.
1994 — Rumunija pirmoji iš Rytų bloko valstybių pasirašė partnerystės sutartį su NATO.
1996 — atsistatydino Lenkijos premjeras Jozef Oleksy (Juzefas Oleksis), apkaltintas 13 metų trukusiu šnipinėjimu Maskvai.
1998 — JAV prezidentas Bill Clinton (Bilas Klintonas) pareiškė „neturėjęs jokių seksualinių santykių“ su Monica Lewinsky (Monika Levinski).
2014 — būdamas 74 metų mirė Meksikos poetas Jose Emilio Pacheco (Chosė Emilijas Pačekas).
2025 — Baltarusijoje nesant realios konkurencijos vyko Vakarų nesąžiningais laikomi prezidento rinkimai, pratęsę Aliaksandro Lukašenkos tris dešimtmečius trunkantį valdymą.
Sausio 26-oji šou pasaulyje:
1925 — gimė legendinis amerikiečių aktorius Paul Newman (Polas Niūmanas).
1928 — gimė žymus prancūzų režisierius Roger Vadim (Rožeras Vadimas), išgarsėjęs dar ir meilės romanais su Brigitte Bardot (Brižit Bardo), Jane Fonda (Džein Fonda) (šias aktores jis buvo vedęs) ir Catherine Deneuve (Katrin Denev).
1963 — gimė George Michael (Džordžo Maiklo) partneris britų duete „Wham“ Andrew Ridgely (Endrius Ridžlis).
1970 — įvyko pirmasis Australijoje roko muzikos festivalis.
2011 — Mel Gibson (Melas Gibsonas) buvo priverstas kviestis policiją, nes iš pašto dėžutės prie jo namų Los Andžele buvo pavogtas DVD su naujuoju filmu „Bebras“ (The Beaver).
2020 — sraigtasparnio katastrofoje žuvo garsus Jungtinių Valstijų krepšininkas Kobe Bryantas (Kobė Brajantas).
