Sausio 31-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.13 val., leidžiasi 16.52 val. Dienos ilgumas 8.39 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 10.46 val., leidžiasi -- val.

Vardadieniai:

Astra (Astrida), Budvilė, Marcelė, Skirmantas

Datos:

1800 — Varšuvoje mirė Mykolas Kazimieras Oginskis, LDK valstybės veikėjas, meno mecenatas, kompozitorius. Gimė 1728 arba 1730 m.

1921 — gimė vienas Lietuvos partizanų vadų Urbanatas Dailidė (slapyvardis Tauras).

1926 — gimė kompozitorius, pedagogas Vytautas Klova. Mirė 2009 m.

1937 — gimė kino ir teatro aktorius Regimantas Adomaitis.

1939 — Joniškėlyje gimė Nepriklausomybės atkūrimo signataras (1990 m.), pirmosios vyriausybės vicepremjeras Romualdas Ozolas.

1991 — Vilniuje pradėjo transliacijas radijo stotis „Radiocentras“.

2008 — eidamas 93-iuosius metus, mirė rašytojas, literatūrologas ir vertėjas Viktoras Alekna. Rašytojas išleido poezijos rinktines „Saulėlydis“, „Pilkų dienų žingsneliai“, atsiminimų knygą „Oi, ta Vorkuta“, knygą apie Širvintų krašto partizanus „Ūžė žalia giria“. Spaudoje išspausdinta beveik 1300 jo straipsnių, dešimtys apsakymų ir eilėraščių.

2012 — aktorius Regimantas Adomaitis apdovanotas Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Sausio 31-oji pasaulio istorijoje:

1797 — gimė austrų kompozitorius Franz Schubert (Francas Šubertas). Mirė 1828 m.

1928 — Leonid Trockij (Leonidas Trockis) ištremtas iš SSRS.

1935 — gimė japonų rašytojas, Nobelio premijos laureatas Oe Kenzaburo (Ojė Kenzaburas).

1943 — Antrojo pasaulinio karo metais vokiečiai kapituliavo prie Stalingrado.

1950 — JAV prezidentas Harry Truman (Haris Trumenas) paskelbė apie vandenilinės bombos kūrimą.

1968 — komunistai Pietų Vietname pradėjo puolimą prieš JAV dalinius.

1971 — trys JAV kosminio laivo „Apollo 14“ astronautai išsilaipino Mėnulyje.

1983 — JAV prezidentas Ronald Reagan (Ronaldas Reiganas) pasiūlė sovietų lyderiui Jurij Andropov (Jurijui Andropovui) susitikti ir aptarti nusiginklavimo problemą; pasiūlymas buvo atmestas.

1990 — Maskvoje atidarytas pirmasis „McDonalds“ restoranas.

1991 — sąjungininkai iškovojo pirmą pergalę prieš Iraką Persijos įlankos kariniame konflikte.

1991 — Kroatija pasitraukė iš derybų dėl Jugoslavijos ateities.

1992 — JT Saugumo Taryboje įvyko aukščiausio lygio pasaulio valstybių vadovų susitikimas.

2007 — Amerikoje mirė rašytojas ir scenaristas Sidney Sheldon (Sidnis Šeldonas), kuriam buvo 89-eri.

2011 — Kaire, protestų prieš vyriausybę metu, kariuomenė sulaikė maždaug 50 žmonių, kurie mėgino įsilaužti į Egipto nacionalinį muziejų ir pagrobti jame saugomų neįkainojamų archeologinių vertybių.

Sausio 31-oji šou pasaulyje:

1908 — įvyko filmo „Grafas Montekristas“ premjera. Tai buvo pirmasis filmas, sukurtas Kalifornijoje (JAV).

1955 — pristatytas pirmasis muzikinis sintezatorius.

1956 — gimė pankroko grupės „The Sex Pistols“ narys Johnny Rotten (Džonis Rotenas).

1957 — po penkerių bendro vedybinio gyvenimo metų įvyko aktorės Elizabeth Taylor (Eizabetos Teilor) ir jos antrojo vyro Michael Wilding (Maiklo Vildingo) skyrybos.

1970 — Las Vegase įvyko Elvio Presley (Elvio Preslio) koncertas kartu su „exbitlu“ Ringo Starr (Ringu Staru).

1971 — gimė Holivudo aktorė Minnie Driver (Mini Draiver).

1981 — gimė amerikiečių dainininkas Justin Timberlake (Džastinas Timberleikas).

2010 — ritmenbliuzo atlikėja Beyonce (Bejonsė) Los Andžele vykusioje 52-ajoje „Grammy“ teikimo ceremonijoje pelnė šešis prestižinius apdovanojimus ir aplenkė kantri muzikos žvaigždę Taylor Swift (Teilor Svift), kuriai atiteko keturios auksinių gramofonų statulėlės.

2011 — sulaukęs 77 metų mirė „Oskaro“ laureatas kompozitorius John Barry (Džonas Baris), sukūręs muziką filmams „Iš Afrikos“ (Out of Africa), „Šokiai su vilkais“ (Dances with Wolves) ir keliems filmams apie James Bond (Džeimsą Bondą).

2012 — „Gelbėtojų“ (Baywatch) ir „Ratuoto riterio“ (Knight Rider) žvaigždė David Hasselhoff (Deividas Haselhofas) ant Sidnėjaus uosto tilto pasipiršo 28-eriais metais jaunesnei draugei Hayley Roberts (Heili Roberts).

2015 — eidama 83-iuosius metus mirė mylima britų scenos ir ekrano aktorė Geraldine McEwan (Džeraldin Makjuan).

2015 — velionės popmuzikos žvaigždės Whitney Houston (Vitni Hjuston) ir dainininko Bobby Brown (Bobio Brauno) dukra Bobbi Kristina Brown (Bobi Kristina Braun) buvo rasta be sąmonės savo namuose.