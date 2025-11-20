Seimas ėmėsi siūlymo įpareigoti mokyklas nusistatyti tvarkas dėl telefonų naudojimo

„Įstatymo projekto pagrindinis tikslas – reglamentuoti mobiliųjų telefonų, kitų išmaniųjų įrenginių naudojimo tvarkas mokyklose. Taip pat, kad kiekviena mokykla turėtų būti pasiruošusi tvarkos aprašą, kuriame būtų nustatyta tvarka, susitarimai, kaip jos savo ugdymo įstaigose naudos mobiliuosius telefonus ir kitus išmaniuosius įrenginius“, – Seimo posėdžio metu sakė švietimo ministrė Raminta Popovienė.
Po pateikimo Švietimo įstatymo pataisoms pritarė 67 Seimo nariai, vienas buvo prieš, o 17 susilaikė.
Pasak ŠMSM, nekontroliuojamas mobiliųjų telefonų naudojimas didina mokinių priklausomybę nuo ekranų, blogina emocinę ir psichinę sveikatą, mažina mokymosi motyvaciją bei pasiekimus.
Šiuo metu Švietimo įstatyme nėra nustatyta mokinių asmeninių mobiliųjų įrenginių naudojimo tvarka.
Įstatymą taip pat siūloma papildyti punktu, kuris įgalioja švietimo ministrą kartu su sveikatos apsaugos ministru patvirtinti rekomendacijas dėl mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo mokykloje.
Mokyklos savo vidaus tvarkas privalėtų parengti vadovaujantis šiomis rekomendacijomis.
Anot R. Popovienės, rekomendacijos buvo rengiamos ne vieną mėnesį, šiuo metu beveik 50 proc. ugdymo įstaigų jau yra pasitvirtinusios savo tvarkas.
„Mes ilgai užtrukome, kol suradome tą bendrą sutarimą ir akcentuojame rekomendacijose nenaudoti telefonų pertraukų metu, kad vaikai daugiau judėtų, kalbėtųsi, bendrautų, kad dalyvautų socializacijos procesuose, bet taip pat akcentuojame, kad bendruomenėje, kaip ir šeimoje, turime susitarti ir rasti pagrindinius principus ir tuos susitarimus tarp pedagogų, mokytojų, mokinių ir visos bendruomenės“, – tikino ji.
Pataisose taip pat numatyta, kad švietimo, sveikatos ir vidaus reikalų ministrai nustato tvarką, kaip mokykloms reaguoti į mokinių narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, platinimo ir disponavimo jomis atvejus bei numatyti, kaip mokiniams ir jų tėvams teikiama pagalba.
Pasak ministerijos, dėl aiškaus reglamentavimo stokos mokyklos taiko skirtingas praktikas ir neturi vienodų veiksmų gairių, kaip reaguoti į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo atvejus bei kaip organizuoti pagalbos teikimą mokiniui ir jo tėvams.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų politikė Daiva Ulbinaitė tikino, jog pasiūlymas neatliepia visuomenės lūkesčių. Anot jos, reikia įstatymiškai įtvirtinti bendrą tvarką visoms mokykloms.
„Pagal jūsų siūlymą bus kiek mokyklų, tiek tvarkų. Tai turėsim šimtus skirtingų tvarkų. O atsakomybė už mobiliųjų telefonų naudojimą ar nenaudojimą permetama dabar mokyklų vadovams“, – kalbėjo parlamentarė.
BNS rašė, jog konservatoriai yra siūlę asmeniniais mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais laikrodžiais ir kitais išmaniaisiais įrenginiais mokyklose neleisti naudotis pirmų–dešimtų klasių moksleiviams.
Švietimo ministrė atsakė, kad draudimais „toli nukeliauti nepavyks“, o parengtos rekomendacijos nesukelia naujų biurokratinių sunkumų.
BNS rašė, kad rugpjūčio pradžioje ŠMSM patvirtino išmaniųjų įrenginių naudojimo mokykloje rekomendacijas.
Jose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas, taip pat stebėsenos priemones, užtikrinančias, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami nustatyta tvarka, bei pasekmes, jeigu susitarimų nesilaikoma.
Rekomendacijose nustatomos ir išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams: telefonais ugdymo tikslais ir mokytojo ar švietimo pagalbos specialisto iniciatyva galėtų naudotis 9–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai, mobilieji telefonai taip pat turi būti prieinami mokiniams, kuriems dėl jų sveikatos ar kitų išskirtinių aplinkybių jie reikalingi.
Mokyklos tvarkoje turėtų būti nustatoma, kaip mokiniai greitai galėtų susisiekti su tėvais ar pagalbos tarnybomis, jeigu kiltų toks poreikis.
Pakeitimai toliau bus svarstomi Seimo Švietimo ir mokslo komitete, į posėdžių salę jie turėtų grįžti gruodžio viduryje.
Seimui pratarus Švietimo įstatymo pataisoms toks reikalavimas ugdymo įstaigoms įsigaliotų nuo kitų metų rugsėjo 1-osios.
