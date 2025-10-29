Vyriausybė pritarė, kad mokyklos privalo nusistatyti tvarkas dėl telefonų naudojimo

„Paketo pagrindinis tikslas – išspręsti teisinio reguliavimo nebuvimo problemą, užtikrinant, kad visos ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigos turėtų asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo mokykloje tvarką“, – Ministrų kabineto posėdžio metu sakė švietimo ministrė Raminta Popovienė.
Kaip teigiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) parengtose Švietimo įstatymo pataisose, toks reikalavimas ugdymo įstaigoms įsigaliotų nuo kitų metų rugsėjo 1-osios.
„Nekontroliuojamas mobiliųjų telefonų ir kitų galinių įrenginių naudojimas didina mokinių priklausomybę nuo ekranų, blogina emocinę ir psichinę sveikatą, mažina mokymosi motyvaciją bei pasiekimus. Švietimo įstatyme nėra nustatyta ir reglamentuota mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų bei kitų galinių įrenginių naudojimo tvarka“, – teigia ministerija.
Įstatymas taip pat papildomas punktu, kuris įgalioja švietimo ministrą kartu su sveikatos apsaugos ministru patvirtinti rekomendacijas dėl mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų galinių įrenginių naudojimo mokykloje. Jomis vadovaujantis mokyklos ir privalėtų parengti savo vidaus tvarkas.
Pataisose taip pat numatyta, kad švietimo, sveikatos ir vidaus reikalų ministrai nustato tvarką, kaip mokykloms reaguoti į mokinių narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, platinimo ir disponavimo jomis atvejus bei numatyti, kaip mokiniams ir jų tėvams teikiama pagalba.
„Dėl aiškaus reglamentavimo stokos mokyklos taiko skirtingas praktikas ir neturi vienodų veiksmų gairių, kaip reaguoti į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo atvejus bei kaip organizuoti pagalbos teikimą mokiniui ir jo tėvams“, – teigia ministerija.
Kad ministerijos siūlomos pataisos įsigaliotų, joms dar turės pritarti Seimas.
„Vaikai turbūt neapsidžiaugs, tėvai tikrai apsidžiaugs“, – sakė premjerė Inga Ruginienė.
BNS rašė, kad rugpjūčio pradžioje ŠMSM patvirtino išmaniųjų įrenginių naudojimo mokykloje rekomendacijas.
Jose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas, taip pat stebėsenos priemones, užtikrinančias, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami nustatyta tvarka, bei pasekmes, jeigu susitarimų nesilaikoma.
Rekomendacijose nustatomos ir išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams: telefonais ugdymo tikslais ir mokytojo ar švietimo pagalbos specialisto iniciatyva galėtų naudotis 9–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai, mobilieji telefonai taip pat turi būti prieinami mokiniams, kuriems dėl jų sveikatos ar kitų išskirtinių aplinkybių jie reikalingi.
Mokyklos tvarkoje turėtų būti nustatoma, kaip mokiniai greitai galėtų susisiekti su tėvais ar pagalbos tarnybomis, jeigu kiltų toks poreikis.
Nepaisant kritikos ir siūlymų įvesti draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais mokyklose, R. Popovienė teigia, kad pirmiausia reikia išbandyti šiuo metu siūlomą metodą.
R. Popovienės pateiktais duomenimis, virš 200 mokyklų jau yra pasitvirtinusios mobiliųjų telefono naudojimo tvarkas, apie 15 proc. jų nusprendė visiškai uždrausti įrenginių naudojimą.
