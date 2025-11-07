Senjorai „sėdi ant pinigų“ patys to nežinodami

„Standartinė hipoteka reiškia, kad jei perkate turtą, imate tam paskolą. Tuo tarpu atvirkštinė hipoteka tai, kai jau turite turtą ir galite kreiptis į banką, kuris duoda paskolą jūsų turtui“, – aiškino investuotojas Mindaugas Busila.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pasak jo, toks modelis ypač naudingas vyresnio amžiaus žmonėms, kurie turi nuosavą būstą, tačiau gauna mažas pajamas.
„Per paskutinius 5 metus turto kainos padidėjo 2 kartus. Vyresni žmonės turi nekilnojamąjį turtą, tačiau nepaverčia to savo pajamomis. Šiandienai daugelis nori savo turtą palikti vaikams. Tačiau senjorai, pasinaudojus kredito įstaigų paslaugomis, gali kažkurią savo turto dalį pinigų išsiimti ir naudoti ją savo reikmėms, pavyzdžiui, keliauti aplink pasaulį arba pagerinti sveikatą“, – sakė pašnekovas.
Tokiu būdu senjoras galės rinktis: gauti vienkartinę didesnę išmoką arba periodines mėnesines išmokas.
„Pavyzdžiui, jei turite turtą, kurio vertė yra apie 100 tūkst., galėsite kreiptis į banką ir ten gauti mėnesines išmokas arba pasiimti vieną didesnę ir, kai ateis laikas kažkam paveldėti jūsų turtą, jie paveldės 100 tūkst. atėmus tai, kiek pinigų išnaudojote“, – teigė M. Busila.
Visgi, kaip ir bet kuris finansinis sprendimas, atvirkštinė hipoteka turi ir rizikų.
„Asmuo gali išnaudoti visą turto vertę ir tuomet neturės turto. Be to, turto vertė metams bėgant vis didėja, tad žmogus galiausiai gali neuždirbti iš to, o turto vertė padidės daugiau nei asmuo grąžino tos paskolos“, – sakė jis.
Tuo tarpu ši paslauga jau sėkmingai veikia įvairiose užsienio valstybėse, tačiau Lietuvoje kol kas vis dar trūksta iniciatyvos.
„Daug kalbame apie tai, kad reikia padėti senjorams turėti orią senatvę. Atvirkštinė hipoteka gali išspręsti problemą, nes tuomet buvusių pajamų atstatymas būtų tvaresnis“, – tikino M. Busila.
Jis primena, kad mūsų šalyje beveik visi gyventojai turi nuosavą turtą, tad potencialas šiai paslaugai – milžiniškas.
„Lietuvoje 93 proc. žmonių turi savo nuosavą turtą. Didžioji dalis – vyresni žmonės. Manau, kad šiandienos pensininkams tikrai galėtume pasiūlyti gerą paslaugą, kurios pagalba jie galėtų oriai gyventi, o ne laukti antros pakopos“, – sakė investuotojas.
Dauguma senjorų turi turtą, bet neturi pajamų. Jaunimas priešingai – turi pajamų, bet neturi turto. Todėl atvirkštinė hipoteka galėtų tapti tiltu tarp šių dviejų kartų požiūrių į finansinį stabilumą.
Vadinamoji atvirkštinės hipotekos paskola gali būti vienas iš sprendimų, kaip užtikrinti papildomų pajamų ir geresnį gyvenimą bent daliai žmonių. Tokios paskolos esmė – senjoras naudojasi gautomis vienkartinėmis lėšomis ar periodiškai gauna išmokas iki savo mirties arba iki tol, kol gyvena savo būste.
Svarbu tai, kad žmogus išlieka savo būsto savininku. Jis bet kada gali parduoti turtą ir grąžinti paskolą. Po žmogaus mirties būsto pardavimu ir atsiskaitymu su finansine institucija rūpinasi turto paveldėtojai, o jei jų nėra – nustatytos valstybės institucijos.
Pasak ekspertų, ši paslauga galėtų būti sprendimas tiems, kurie nori ne tik išlaikyti orumą senatvėje, bet ir mėgautis gyvenimu, panaudodami tai, ką sukūrė per daugelį metų.
(be temos)