Senjorė susipyko su statybininkais: jis užsirūkė ir išėjo

„Atvažiavo du kranai. Jis negalėjo išsisukti. Jam sakiau, bet jis važiavo tiesiai. Tada pasakiau, kad viską išvertė, o jis man atkirto: „Landsbergininkė...“ Pradėjo sakyti, kad turiu būti laiminga, nes gyvenimas man čia geras“, – pasakojo Ona.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Onai buvo šokas – į atmintį sugrįžo skaudūs praeities prisiminimai.
„Čia gi, sako, rusų pastatytas namas. O už ką turiu dėkoti rusų valdžiai? Kad okupavo tą Lietuvą? Kad mano tėvas žuvo nuo jų automato?“ – sakė Ona.
Tai ne pirmas Onos ir statybininkų konfliktas. Vilnietė pasakoja, kad, pasipiktinusi dėl kieme sandėliuojamų statybinių medžiagų, sulaukė pasiūlymo kalbėti rusiškai.
„Taip, taip, čia pasitaiko vatnikų, ir labai daug tokių. Iš čia darančių remontą irgi yra tokių, kurie sako, kad nemoka kalbėti lietuviškai ir prašo kalbėti rusiškai. O aš jiems sakau: „Klausyk, jeigu atvažiavai iš Aliaksandro Lukašenkos, tai išmok šitą. Kodėl turiu kalbėti rusų kalba? Kalbu grynai lietuviškai, supranti, ar ne? Pats išmok.“ Tada jis tik užsirūkė ir nuėjo“, – pasakojo Ona.
Darbų vadovas Onos kaltinimus neigia – esą visi jo darbininkai kultūringi.
„Nemandagūs darbininkai, ir man neaiškinkite. Jis man pasakė: „Nemoku, tai kalbėk rusiškai.“ Kur vežė konteinerį su kranu – ryža mašina buvo. Jis vėl įvarė man į stulpą, vos ne į namą. Klausiau, kur važiuoja. Jis man sako: „Įlipk į mašiną ir pavairuok, ir išvairuok, tada žinosi, kaip vairuoti“, – pasakojo Ona.
„Ten kitos įmonės darbuotojas“, – teisinosi darbų vadovas.
Nepatenkinta Ona ir tuo, kad per renovaciją neturi kur džiauti rūbų.
„Atsitvėrę esame, kad žmonės nevaikščiotų ir netrukdytų“, – aiškino darbų vadovas.
„Nuimk tvoras metalines, nes neturime kur rūbų džiovinti. Nesupranti, ar ne?“ – piktinosi Ona.
Darbų vadovas bandė senjorei aiškinti situaciją.
„Suprantu, bet jeigu važiuos sunkiasvorė technika ir čia žmonės vaikščios – ar įsivaizduojate, kokia žala tada bus?“ – bandė paaiškinti darbų vadovas.
Ona vis tiek bandė ginčytis – pasakojo, kad su seniūnu naujai pastatė džiaustymui skirtus stulpus su virvėmis.
„Galime papildomai šalia ištiesti šniūrus, bet turime atsitverti – logiškai supraskite“, – bandė aiškinti darbų vadovas.
O Ona atkirto, kad darbų vadovas vis tiek jos nesupranta ir nemoka lietuviškai.
Onos ir statybininkų konfliktas gilus – jį inspiruoja skirtingas pasaulio supratimas ir sunkiai suderinama kultūra. Kol kas pasiektas susitarimas, kad darbininkai bus išmokyti gražesnės leksikos, o Ona gaus naują džiovyklę. Tačiau kartėlis vis tiek liko.
„Jis nieko teisingai nesako ir meluoja“, – replikavo Ona.
