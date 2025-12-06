Šiauliai pasitinka saulėtas Kalėdas: įžiebta pagrindinė miesto eglė

Kalėdinių ir naujamečių iniciatyvų rengėja – Šiaulių miesto savivaldybė, organizatorius – Šiaulių kultūros centras.
Eglės įžiebimo šventė prasidėjo režisierės R. Šiaučiūnaitės pasaka „Saulės stebuklas“ – ji žiūrovus nukėlė į pasaulį, kuriame šviesa gimsta iš bendrystės ir tikėjimo. Pasakoje Kalvis nukalė Saulę ir pakėlė ją į dangų, tačiau netrukus ją užšaldė Žiemos demonai, o tamsa apgaubė miestą. Vaikai kartu su Kalviu leidosi į kupiną iššūkių kelionę – jų daina ir Kalvio plaktuko smūgiai suskaldė stingdantį ledą. Jiems į pagalbą atskubėjo broliai kalviai, padėję galutinai išlaisvinti įkalintą šviesą. Stebuklingasis elnias devyniaragis pakėlė Saulę atgal į dangų, o spektaklis užsibaigė visų dalyvių atliekama finaline daina, sugrąžinusia į erdvę šilumą, viltį ir bendrystės jausmą. Pasakos personažus įkūnijo Laura Remeikienė, „Lauros studija“, Šiaulių kultūros centro kolektyvai.
Pasibaigus pasakai, šventės veiksmas persikėlė į oficialiąją dalį. Į sceną žengęs Šiaulių miesto meras Artūras Visockas neslėpė džiaugsmo ir susižavėjimo miestu, kuris šiemet atrodo it tikra kalėdinė pasaka, dvelkianti jaukumu ir tradicijomis. „Ačiū mielieji, ačiū visiems už sukurtą šventę. Šviesių dienų, saulėtų Kalėdų!“ – sakė Šiaulių miesto meras A. Visockas.
Po to sekė visų laukta akimirka – į sceną atėjęs Kalėdų Senelis kartu su Šiaulių miesto meru A. Visocku paragino žiūrovus jungtis prie skanduotės. Aidint miniai: „1, 2, 3, 6 – Šiaulių eglutė yra graži!“ žaliaskarė sužibo visu savo šventiniu grožiu. Nušvitusi Kalėdų eglė atsivėrė tūkstančiais šiltų lempučių girliandų, įvairaus dydžio burbulų, spindinčių varveklių ir Šiaulių miesto simbolių – meškos, jaučio, kunigaikštiškos kepurės, apvaizdos akies ir saulės – derme. Aplink ją suspindo ir devynios didelės miesto simbolių dekoracijos, dar labiau išryškinusios miesto tapatybę ir šventės vizualinę koncepciją.
Vakarą tęsė atlikėjo Silvester Belt koncertas, pripildęs aikštę energijos, šokio ir jaunatviškos popmuzikos skambesio. „Eurovizijos“ atrankos finalininkas, gerai žinomas dėl hito „Luktelk“, subūrė didžiulę minią, kuri dainavo drauge ir kūrė ypatingą vakaro atmosferą.
Jau nuo vidurdienio šventės svečius viliojo „Gardumynų gatvė“ Varpo gatvėje – čia kvepėjo riestainiai, meduoliai, kakava ir kiti žiemos skanumynai. Greta savivaldybės skvero ir Prisikėlimo aikštėje veikė apžvalgos ratas, išskirtinio grožio karuselė – vienintelė tokia Baltijos regione – ir kalėdinis traukinukas, kviečiantis pramogauti visą šventinį laikotarpį.
Kaip ir kasmet, Prisikėlimo aikštėje prie eglės įsikūrė Kalėdų paštas. Iki gruodžio 14 d. mažieji šiauliečiai kviečiami rašyti laiškus Kalėdų Seneliui ir išreikšti savo didžiausias svajones. Laiškus bus galima įmesti į specialią pašto dėžutę, o nurodžius tikslų adresą, mažųjų lauks atsakymas su šilčiausiu linkėjimu.
Šventinis Kalėdų sezonas mieste tęsis visą gruodžio mėnesį, iki pat Trijų Karalių. Šiauliečiai ir miesto svečiai galės lankyti koncertus, parodas, edukacijas, dalyvauti įvairiose iniciatyvose, kurias dovanoja kultūros, meno ir švietimo įstaigos. Išsami šventinių renginių programa skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės (www.siauliai.lt) ir Šiaulių kultūros centro (www.siauliukc.lt) interneto svetainėse.
