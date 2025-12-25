Šiemet užfiksuoti 23 šilumos ir du šalčio rekordai

Abu šalčio rekordai registruoti gegužę Varėnoje ir Utenoje: gegužės 8-ąją ir gegužės 9-ąją šiose vietose atitinkamai buvo 5,8 ir 5,2 laipsnio šalčio.
Tuo metu šilumos rekordų būta ir sausį, ir kovą, ir balandį, ir liepą, ir rugsėjį, ir gruodį.
Pirminiais Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (Meteo.lt) duomenimis, šiemet vidutinė metinė oro temperatūra siekė 8,4 laipsnio – vienu laipsniu šilčiau nei vidutiniškai.
„Jei 2024-ieji buvo patys šilčiausi per visą meteorologinių stebėjimų istoriją, tai 2025-ieji dalijasi 5–6 vietomis, kartu su 2015 metais“, – skelbia tarnyba.
Anot jos, šiemet neįprastai šilti buvo sausis ir kovas, taip pat jau trečius metus iš eilės „nustebino ir vasariškas rugsėjis“.
Tuo metu neįprastai vėsi buvo gegužė, jos vidutinė mėnesio oro temperatūra siekė 9,7 laipsnio ir tapo penkta vėsiausia geguže nuo 1961 metų. Taip pat vėsiais orais pasižymėjo rugpjūtis, jo vidutinė mėnesio oro temperatūra siekė 16,4 laipsnio.
Kritulių kiekis per metus beveik atitiko normą, tačiau pasitaikė ekstremalių mėnesių: vasaris ir balandis buvo labai sausi, o liepa – trečia drėgniausia nuo 1961 metų, kuomet vykdomi šiuolaikiniai meteorologiniai stebėjimai.
Lietuvoje šiais metais neregistruotas nė vienas kaitros atvejis, tai pirmi tokie metai nuo 2017-ųjų.
Taip pat fiksuota mažiausiai karščio dienų nuo 2009 metų: šiemet vidutiniškai Lietuvoje registruotos 1,11 karščio dienos – net 74 proc. mažiau nei vidutiniškai.
Karšta diena registruojama, kai paros maksimali oro temperatūra pasiekia ar viršija 30 laipsnių, kaitra – kai maksimali paros oro temperatūra pasiekia ar viršija 30 laipsnių tris ar daugiau parų iš eilės.
Per metus tropinė naktis fiksuota tik liepos 22-ąją Nidoje, kai minimali paros oro temperatūra nenukrito žemiau 20,2 laipsnio. Tai mažiausias fiksuotas tropinių naktų skaičius nuo 2008 metų, kai jų išvis nebuvo.
Tropine naktis laikoma tada, kai minimali nakties oro temperatūra nenukrenta žemiau 20 laipsnių.
Be to, 2025 metais registruoti trys katastrofiniai, 21 stichinis meteorologinis reiškinys bei septyni stichiniai hidrologiniai reiškiniai.
„Klimato kaita lemia ne tik šiltesnius metus, bet ir didesnį ekstremalių reiškinių dažnį: sausras, poplūdžius, dažną rekordinę temperatūrą“, – pabrėžia Meteo.lt.
2025 metų preliminari apžvalga remiasi 18 meteorologijos stočių iki gruodžio 15 dienos išmatuotais oro temperatūros ir kritulių duomenimis bei sausio–lapkričio mėnesių saulės spindėjimo trukmės duomenimis.
Gruodžio mėnesio bei metų oro temperatūros ir kritulių kiekio duomenys laikotarpiui nuo gruodžio 16 iki 31 dienos gauti remiantis ilgalaikėmis prognozėmis, todėl gali skirtis nuo galutinių duomenų, kurie bus pateikti pasibaigus šiems metams.
