Sinoptikai apie naktinę audrą: galima sakyti, išgyvenome dešimtmečio liūtį

Pasak sinoptikų, tai katastrofinis lietus. Preliminariomis LHMT sinoptikų žiniomis, kad kai kur prilijo daugiau nei 100 mm į kvadratinį metrą.

Rytą buvo apsemtos miestų gatvės, skendo gyventojų daržai ir ūkininkų pasėliai.

„Po nakties liūties užsemti ne tik miestai, kur vanduo nesusigeria, bet ir kaimo vietovių gyventojų daržai ir kt. Preliminarios žinios iš LHMT sinoptikų tokios, kad kai kur prilijo daugiau nei 100 mm!!! Tai katastrofinis lietus. Su tokiais kiekiais jau galime sakyti išgyvenę dešimtmečio liūtį“, – tvirtina feisbuko paskyros „Orai ir klimatas Lietuvoje“ sinoptikai.

Gyventojai socialiniuose tinkluose dalijasi nuotraukomis, kaip po visą naktį merkusios liūties atrodo jų kiemai ir daržai.

„Entuziazmo šiandien mažai. Iki paryčių pompuotas vanduo į prūdą, efekto mažai“, – rašo Jovilė, kurios daržą Alytaus rajone, tarp Simno ir Santaikos, užsėmė lietus. Nuotraukose matyti, kad moters auginamos daržovės tiesiog plaukia vandenyje.

Erika iš Krosnos, Lazdijų rajone, taip pat guodėsi, kad rytą savo daržą rado paskendusį ežero dugne.

Jau atnaujintais sinoptikų duomenimis, vietomis lietūs merkė taip gausiai, kad buvo pasiekti stichinio meteorologinio reiškinio ir net katastrofinio meteorologinio reiškinio rodikliai.

„Praėjusį vakarą šalį pasiekė daug drėgmės nešantys debesys, daugelyje rajonų lijo smarkiai. Kauno meteorologijos stoties (MS) duomenimis, per 9 val. iškrito 50,6 mm, Marijampolės automatinės meteorologijos stoties (AMS) duomenimis, per 11 val. 52,1 mm, Šiaulių MS duomenimis, per 9 val. 63,0 mm, Jonavos vandens matavimo stoties (VMS) duomenimis, per 12 val. 53,0 mm, Nemajūnų VMS duomenimis, per 12 val. 66,0 mm kritulių ir buvo pasiekti stichinio meteorologinio reiškinio rodikliai (kai per 12 val. ar trumpesnį laiką iškrinta 50-80 mm kritulių), o Lazdijų AMS per 11 val. fiksavo net 104,2 mm kritulių ir pasiekė katastrofinio meteorologinio reiškinio rodiklį (kai per 12 val. ar trumpesnį laiką iškrenta 80 mm ir daugiau kritulių)“, – informuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.