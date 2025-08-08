Sinoptikė turi gerų žinių: pasakė, kada baigsis lietus

Anot jos, audringų ciklonų sistema – Floris, Odo ir dar kiti – traukiasi į šiaurę, šiaurės vakarus, bet silpstantis jų slėnis kol kas dar virš Skandinavijos užsilaikys.
Nors ir lėtai, bet orai po truputį gerės. Pasak sinoptikės, likusią šios savaitės dalį bus keliais laipsniais šilčiau, bet lietaus vis dar šiek tiek bus.
„Virš didesnės Europos dalies su sausesniais, ramesniais ir šiltesniais orais įsikūrė anticiklonas, vardu Ines, kuris bandys vis arčiau Lietuvos plėstis, bet virš Skandinavijos esantis ciklonų slėnis vis bandys savo atmosferos frontus su lietučiu „arčiau mūsų“ prastumti“, – aiškino E. Latvėnaitė.
Pagal dabartinius duomenis, jau kitą savaitę iš vakarų dar vienas sausas, ramus ir žymiai šiltesnis anticiklonas, vardu Julia, per Europą plėsis. Nuo antradienio šalį turėtų pasiekti sausi, ramūs ir šilti orai, o jau nuo savaitės vidurio gerokai įšils.
Penktadienį, rugpjūčio 8-osios naktį, protarpiais palis, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur su perkūnija palis, pavakare vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose ir gausokai. Vėjas naktį pietų 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 10–14°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 20–25°C, šilčiausia pietuose, pietvakariuose.
Šeštadienį, rugpjūčio 9 d. naktį, be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, dieną protarpiais, su perkūnija palis, daugiausia vakariniuose rajonuose ir Vidurio Lietuvoje. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 9–14°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 21–26°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 10 d. naktį, be lietaus, rūkai nusidrieks, rytą, pradedant vakariniais, šiaurės vakariniais rajonais pradės lyti, dieną jau lis daug kur, kai kur gausokai ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3–7m/s, dieną 6–11m/s. Naktį 11–14°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 18–22°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 23–25°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 11 d., gali šiek tiek palyti, dieną gausiau ir su perkūnija rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12m/s. Naktį 11–13°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 18–23°C, vėsiausia pajūryje.
Antradienį, rugpjūčio 12 d., be ženklesnio lietaus, naktį rūkai nusidrieks. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 3–7m/s, dieną 5–10m/s. Naktį 10–13°C, šilčiausia pajūryje 14–18°C, dieną 20–25°C.
Trečiadienį, rugpjūčio 13 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 10–12°C, šilčiausia pajūryje 14–17°C, dieną 24–28°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d., be lietaus. Vėjas pietinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 14–16°C, šilčiausia pajūryje apie 18°C, dieną 25–30°C.
Penktadienį, rugpjūčio 15 d., be lietaus. Vėjas pietinių krypčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 15–19°C, šilčiausia pajūryje, dieną 25–30°C.
