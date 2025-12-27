Siūloma įteisinti naują atmintiną dieną

Jei parlamentarai pritartų, rugsėjo 23-ąją būtų minima Ekologijos diena.
Įteisinti šią dieną pasiūlęs Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Bronis Ropė sako, kad tai stiprintų visuomenės ekologinį švietimą, pademonstruotų stiprią ir aiškią Lietuvos poziciją šiais klausimais.
Nuo 2021 metų rugsėjo 23-ioji Europos Sąjungoje (ES) yra oficialiai paskelbta Ekologijos diena.
„Lietuva, kaip ES narė, galėtų tinkamai atspindėti šią iniciatyvą nacionaliniu lygiu, įtvirtindama šią dieną ir valstybės teisinėje sistemoje. Tai būtų ne tik simbolinis, bet ir edukacinis žingsnis – skatinantis visuomenės diskusiją apie biologinę įvairovę, klimato kaitos iššūkius, atliekų tvarkymą, tvarų žemės ūkį, kaimo plėtrą, švietimą ekologiniais klausimais“, – sako įstatymo pataisas dėl naujos atmintinos dienos kartu su kitais parlamentarais įregistravęs B. Ropė.
Šiuo metu rugsėjo 23-ioji yra Lietuvos žydų genocido atminimo diena, Tarptautinė gestų kalbų diena.
ELTA primena, kad šių metų lapkričio mėnesį Seimas į atmintinų dienų sąrašą įtraukė naują Lietuvos oreiviams skirtą dieną, taip pat pasaulines kraujo donorų ir diabeto dienas.
Kaip numato įstatymas, atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.
Šiuo metu atmintinų dienų kalendoriuje yra įrašyta daugiau nei 100 tokių svarbių datų.
