Siūlomi pakeitimai vairuotojams: jokių dešrainių, gėrimo ar rūkymo

Šiuos ir kitus siūlomus pakeitimus ketvirtadienį pristatė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Jo teigimu, pataisos prilygsta revoliucijai, nes peržiūrėtos daugelį metų nejudintos nuostatos.

„Iš principo atsirado poreikis peržiūrėti nuostatas nuo – iki, turime šūkį – saugiau, skaidriau ir mažiau biurokratizmo. Įstatymo projektas yra juodraščio stadijoje, kitą savaitę, tikimės, kad bus išsiųstas kitoms ministerijoms ir įstaigoms derinimo procedūroms“, – žurnalistams sakė E. Misiūnas.

Aiški transporto priemonių klasifikacija

Įstatymo projekte siūloma transporto priemonėms taikyti aiškų klasifikavimą nurodant jos kategoriją, pavadinimą, aprašymą, vairavimo kategorijų reikalingumą. Pasak ministro, tai padėtų išspręsti elektrinių paspirtukų dalyvavimo viešajame eisme problemas.

„Ar tai bus paprastas paspirtukas, ar elektrinis, bus reglamentuojama pagal greitį, pagal galią, ar reikia transporto priemonę registruoti, ar reikia vairuotojo pažymėjimo. Bus aiškiai reglamentuota. Šiai dienai tikslaus atsakymo nėra“, – teigė E. Misiūnas.

„Projekte bus aiškiai parašyta, jeigu tai paspirtukas, kuris važiuoja iki 6 km/h, juo bus galima važiuoti pėsčiųjų takais, jeigu greičiau, tai keliu ar dviračių takais“, – pridūrė jis.

Vairavimo mokytis bus galima ne tik mokyklose

Taip pat projekte numatyti nauji vairuotojų mokymų ir egzaminavimo sistemos reikalavimai – mokytis vairuoti bus galima ne tik vairavimo mokyklose, tačiau ir su šeimos nariu ar individualiai dirbančiu vairavimo instruktoriumi.

„Čia pagrindinė žinia, kad iki šiol galiojanti tvarka, kad negali įgyti teisės vairuoti be vairavimo mokyklos. Įvertinę kitų šalių patirtį, kuriame tokią sistemą, kad atsiranda trys opcijos, kad norint įsigyti tą populiariausią B kategoriją, tu ją gali įgyti be vairavimo mokyklos. Privalomumo baigti vairavimo mokyklą nėra“, – sakė viceministras Darius Urbonas.

Vairavimo mokyklos konkuruos dėl paslaugos kokybės.

„Vairavimo mokyklos konkuruos dėl paslaugos kokybės. Nauja tvarka atvers galimybę kokybiškesnei paslaugai, tvarka yra liberalizuojama“, – pridūrė jis.

Tai reiškia, kad laikyti egzaminus „Regitroje“ bus galima be praktinio ir teorinio žinių patikrinimo vairavimo mokykloje. Mokyti vairuoti galės asmenys, turintys ne mažesnį nei penkerių metų vairavimo stažą.

Perkopusiems 50 metų – dažnesnis sveikatos tikrinimas

Siūloma nustatyti ir dažnesnį vairuotojų sveikatos tikrinimą. Tai galiotų vyresniems nei 55 metų vairuotojams.

„Pagal direktyvą mes nustatome paprastesnę ir aiškesnę tvarką. Iki 55 metų asmenys tiesiog pildo deklaraciją, o nuo 55 metų jau imperatyviai tikrinasi sveikatą jeigu sveikatos priežiūros įstaigos nustatys, kad asmuo negali vairuoti, tai tokia informacija pasieks registrą“, – teigė D. Urbonas.

Iki 55 metų vairuotojams siūloma sveikatą tikrintis kartą per 10 metų, nuo 56 iki 69 – kartą per penkerius metus, nuo 70 iki 79 – kartą per trejus metus, nuo 80 metų – kartą per metus.

Pirmas pažymėjimas galios ilgiau, techninė apžiūra – servisuose

Taip pat siūloma, kad pirmas vairuotojo pažymėjimas galiotų 10 metų. Dabar pradedantiesiems vairuotojams išduodamas trejus metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas, kurį vėliau reikia pasikeisti. Be to, turintiems B kategoriją siūloma leisti vairuoti sunkiuosius keturračius motociklus.

Projekte numatyti pakeitimai ir dėl techninės apžiūros – siūloma naikinti monopolį, kad techninę apžiūrą galėtų atlikti ir reikalavimus atitinkantys servisai. Informacija apie techninę būklę būtų įvedama į vieningą Transporto priemonių registrą, taip pat siūloma įtvirtinti pareigą fiksuoti automobilio ridą.

„Dabartinė sistema nesudaro sąlygų gauti geriausią paslaugą. Mes manome, kad reikalavimus atitinkančios įmonės galės atitinkamai vertinti ir techninę būklę bei registre numatyti, kad priemonė atitinka techninius reikalavimus“, – sakė viceministras D. Urbonas.

„Šiai dienai yra keli registrai, bet vieningo registro dabar nėra. Įstatyme numatytas vieningas Transporto priemonių registras, prie kurio galės prisijungti ir pareigūnai, ir patys vairuotojai, norintys patikrinti įsigyjamą transporto priemonę. Manau, kad tokį registrą galėtume sukurti per porą metų, – teigė ministras E. Misiūnas.

Rūkymas, gėrimas, dešrainių valgymas nėra susijęs su vairavimu.

Jokių dešrainių ar rūkymo prie vairo

Projekte numatyta ir transporto priemonės savininko laidavimas už vairuotoją, kuriam paskirtos ar nesumokėtos baudos. Tokiu būdu, jeigu automobilį vairavęs asmuo gautų nuobaudą ir jos nesumokėtų, pareiga tą padaryti atitektų automobilio savininkui.

„Jeigu jis nesumoka baudos, tai sumokėti baudą teks savininkui, norint išvengti piktnaudžiavimo atvejų ir mažinti administracinę naštą“, – sakė D. Urbonas.

Taip pat siūloma aiškiai apibrėžti, kad prie vairo būtų draudžiama atlikti bet kokius su vairavimu nesusijusius veiksmus.

„Rūkymas, gėrimas, dešrainių valgymas nėra susijęs su vairavimu“, – teigė E. Misiūnas.

Dar vienas iš pakeitimų – įvesti trumpalaikius numerius, kurie būtų skirti, pavyzdžiui, įsigijus naują automobilį, pačiam atsispausdinti numerį ir nuvažiuoti iki techninės apžiūros ir artimiausios transporto priemonės registracijos vietos.

Ministras E. Misiūnas tikisi, kad rudens sesijoje pataisas galėtų svarstyti Seimas. Viliamasi, kad pataisos galėtų įsigaliotų 2020 metų viduryje.