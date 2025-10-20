Spalio 20-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.55 val., leidžiasi 18.12 val. Dienos ilgumas 10.17 val.
Mėnulis (delčia) teka 6.49 val., leidžiasi 17.33 val.
Vardadieniai:
Adelė, Gedas, Geimina, Irena, Saulenė, Saulius, Vendelinas
Datos:
Pasaulinė statistikos diena
1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio įžado paskelbimo diena
Tarptautinė virėjų diena
Tarptautinė skrydžių vadovų diena
Spalio 20-oji Lietuvos istorijoje:
1876 — gimė eseistas, prozininkas bei kritikas Juozapas Albinas Herbačiauskas. Mirė 1944 m.
1890 — gimė Matas Šalčius, mokytojas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.
1906 — gimė poetė Ona Lukauskaitė. Nuo 1976 m. buvo Helsinkio susitarimų rėmimo grupės narė. Mirė 1983 m.
1907 — gimė rašytojas Kazys Plačenis. Mirė 1970 m.
1928 — gimė žymus lietuvių prozininkas Mykolas Sluckis. Mirė 2013 m.
1992 — Lietuvos Vyriausybė patvirtino pirmąją Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį ir patvirtino Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos įstatus.
1996 — Lietuvoje vyko rinkimai į Seimą.
2021 — pranešta, kad Graikijoje sulaikytas Sausio 13-osios byloje nuteistas Ukrainos pilietis Aleksandras Radkevičius.
Spalio 20-oji pasaulio istorijoje:
1632 — gimė garsus anglų architektas ir astronomas seras Christopher Wren (Kristoferis Renas), Londone suprojektavęs daugiau nei pusšimtį bažnyčių, tarp jų – Šv. Povilo katedrą.
1728 — didžiulis gaisras nuniokojo Kopenhagą (Danija).
1854 — gimė prancūzų poetas Arthur Rimbaud (Artūras Rembo).
1884 — gimė vengrų aktorius Bela Lugosi (Bela Lugošis), kurį išgarsino pagrindinis vaidmuo siaubo filme „Drakula“. Mirė 1956 m.
1890 — mirė britų keliautojas seras Richard Burton (Ričardas Bertonas), iš arabų kalbos išvertęs „Tūkstančio ir vienos nakties“ pasakas.
1905 — Rusijoje prasidėjo visuotinis streikas.
1944 — II pasaulinio karo metais sovietai ir jugoslavai išvadavo Belgradą.
1964 — mirė buvęs Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Herbert Hoover (Herbertas Huveris).
1968 — vėliono JAV prezidento John F. Kenney (Džono Kenedžio) našlė Jacqueline Kennedy (Žaklina Kenedi) ištekėjo už graikų milijardieriaus Aristotle Onassis (Aristotelio Onasio).
1973 — karalienė Elizabeth II(Elzbieta II) iškilmingai atidarė Sidnėjaus operos rūmus Australijoje.
1995 — NATO generalinis sekretorius Willy Claes (Vilis Klasas) atsistatydino iš pareigų dėl Belgijoje kilusio korupcijos skandalo.
2008 — mirė Belgijoje gimusi vienuolė Emmanuelle (Emanuelė), kuri savo gyvenimą paskyrė tam, kad padėtų vargšams Šiaurės Afrikoje ir Prancūzijoje. Jai buvo 99 metai.
2010 — rusė Juliana Avdejeva (Julijana Avdejeva) buvo paskelbta Varšuvoje vykusios prestižinio 16-ojo Frederic Chopin (Frideriko Šopeno) pianistų konkurso laureate.
2022 — Jungtinės Karalystės premjerė Liza Truss (Liz Tras) paskelbė atsistatydinanti vos po šešių savaičių poste. Ją pareigose pakeitė Rishi Sunakas (Rišis Sunakas).
2024 — Moldovos gyventojai referendume nedidele balsų persvara pritarė stojimui į ES, o lapkritį surengtame antrame prezidento rinkimų ture pergalę iškovojo proeuropietiška Maia Sandu.
Spalio 20-oji šou pasaulyje:
1953 — gimė dainininkas Tom Petty (Tomas Pety).
1961 — Bob Dylan (Bobas Dylanas) įrašė debiutinį albumą, kurį pavadino savo vardu.
1971 — gimė reperis Snoop Doggy Doggas (Snūp Dogi Dogas).
1969 — John Lennon (Džonas Lenonas) išleido savo antrąjį solo albumą „Cold Turkey“.
1978 — Niujorke pirma kartą JAV koncertavo grupė „The Police“.
2010 — būdamas 73 metų mirė Bob Guccione (Bobas Gučonė), pirmasis pradėjęs spausdinti itin atviras nuotraukas savo įkurtame žurnale vyrams „Penthouse“ ir sukūręs milijonų dolerių vertės leidybos imperiją.
2011 — Holivudo aktorius Morgan Freeman (Morganas Frimenas) buvo pagerbtas už viso gyvenimo pasiekimus Indijoje vykusiame Mumbajaus kino festivalyje.
2014 — būdamas 82 metų Niujorke mirė legendinis mados dizaineris Oscar de la Renta (Oskaras de la Renta), kurio apdarus buvo pamėgusios JAV pirmosios ponios.
Naujausi komentarai