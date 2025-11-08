Lapkričio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.33 val., leidžiasi 16.32 val. Dienos ilgumas 8.59 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 12.18 val., teka 17.55 val.
Vardadieniai:
Domantė, Gotfridas, Severas, Severija, Svirbutas
Datos:
Europos sveikos mitybos diena
Pasaulinė miestų planuotojų diena
Lapkričio 8-oji Lietuvos istorijoje:
1778 — Karaliaučiuje gimė žymus spaustuvininkas, Klaipėdos spaudos pradininkas, pirmojo lietuviško laikraščio „Lietuvininkų prietelis“ steigėjas bei leidėjas Frydrichas Vilhelmas Horchas. Mirė 1855 m.
1784 — gimė istorikas romantikas, „Lietuvių tautos istorijos“ autorius Teodoras Narbutas. Mirė 1864 m.
1858 — gimė visuomenės ir kultūros veikėjas, advokatas Tadas Vrublevskis. Mirė 1925 m.
1936 — gimė poetas Alfredas Šimkus.
1937 — gimė vertėjas Virgilijus Juozas Čepaitis.
1962 — Raseiniuose gimė žurnalistas, poetas ir prozininkas Arūnas Spraunius.
1991 — Taline įkurta Baltijos Asamblėja.
2004 — Kaune mirė Lietuvos gydytoja pediatrė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė Ona Grinkevičienė. Gimė 1924 m.
2005 — Šiauliuose mirė žymus teatro aktorius ir režisierius Kazys Tumkevičius. Teatre sukūrė daugiau kaip 80 vaidmenų ir režisavo apie 50 spektaklių. Gimė 1915 m.
2010 — Lietuvą pasiekė didžiausias kada nors šalyje rodytas Žalgirio mūšio paveikslas, prieš 100 metų nutapytas lenkų dailininkų Zygmunto Rozwadowskio (Zygmunto Rozvadovskio) ir Tadeuszo Popielo (Tadeušo Popielio).
Lapkričio 8-oji pasaulio istorijoje:
1086 — gimė Henrikas V, Vokietijos karalius bei Romos imperatorius.
1519 — ispanų užkariautojas Hernando Cortez (Ernandas Kortesas) išsilaipino Meksikos mieste.
1576 — visos septyniolika Olandijos provincijų susivienijo kare prieš Ispaniją.
1656 — gimė britų astronomas Edmund Hallay (Edmundas Heilis), pirmasis apskaičiavęs kometos orbitą.
1674 — mirė anglų poetas John Milton (Džonas Miltonas).
1793 — Paryžiuje atidarytas Luvro muziejus.
1889 — Montana tapo 41-ąja JAV valstija.
1895 — vokietis Wilhelm Roentgen (Vilhelmas Rentgenas) atrado vėliau jo vardu pavadintus elektromagnetinius spindulius.
1900 — gimė kultinio romano „Vėjo nublokšti“ autorė amerikietė Margaret Mitchel (Margaret Mitčel).
1917 — Rusijoje suformuota nauja vyriausybė: Liaudies komisarų tarybos pirmininku tapo Vladimiras Leninas, UR ministru – Levas Trockis, tautybių reikalų komisaru – Josifas Stalinas.
1922 — gimė Christian Barnard (Kristianas Bernardas), Pietų Afrikos chirurgas, 1967 metais pirmas pasaulyje atlikęs žmogaus širdies persodinimo operaciją.
1956 — JTO Generalinė asamblėja pareikalavo sovietų dalinių išvedimo iš Vengrijos.
1960 — JAV prezidentu išrinktas John Kennedy (Džonas Kenedis).
1972 — pasirašius geros kaimynystės sutartį, Vakarų ir Rytų Vokietijos baigė 23 metus trukusią priešpriešą.
1988 — JAV prezidento rinkimus laimėjo George Bush (Džordžas Bušas).
1990 — JAV prezidento George Bush (Džordžo Bušo) įsakymu 200 000 JAV kariškių pasiųsta į Iraką.
1993 — iš Stokholmo modernaus meno muziejaus buvo pavogti penki Pablo Picaso paveikslai, įvertinti 52 milijonais dolerių.
1994 — Hagoje įvyko pirmas atviras JTO karo nusikaltėlių tribunolo posėdis.
1995 — Palestinos Išsivadavimo Organizacijos lyderis Yasser Arafat (Jaseras Arafatas) pirmą kartą lankėsi Izraelyje.
1996 — XIX amžiuje Švedijoje pasirodęs neišvaizdus geltonos spalvos pašto ženklas aukcione parduotas už 2 mln. 875 tūkst. Šveicarijos frankų (2,26 mln. JAV dolerių). Tai didžiausia už vieną pašto ženklą kada nors sumokėta suma pasaulyje.
2006 — Berlyne mirė legendinis Rytų Vokietijos šnipų šefas Markus Wolf (Markus Volfas), kurio veikla šaltojo karo metais, kaip manoma, įkvėpė rašytoją Johną le Carre (Džoną le Karė). Jam buvo 83 metai.
2009 — Maskvoje, eidamas 94-tus metus, mirė žymus Rusijos fizikas, Rusijos mokslų akademijos narys, Nobelio fizikos premijos laureatas Vitalijus Ginzburgas.
2016 — Jungtinių Valstijų prezidentu išrinktas respublikonas Donaldas Trumpas (Dolandas Trampas).
Lapkričio 8-oji šou pasaulyje:
1909 — gimė aktorė Katherine Hepburn (Katrin Hepbern).
1935 — gimė prancūzų aktorius Alain Delon (Alenas Delonas).
1968 — Cynthia Powell Lennon (Sintijai Pauvel Lenon) buvo leista išsiskirti su John Lennon (Džonu Lenonu). Jų santuoka truko 6 metus.
1968 — Diana Ross (Diana Ros) paliko grupę „The Supremes“.
1986 — įvyko pirmasis „Metallica“ koncertas su boso gitaros virtuozu Jason Newstead (Džeisonu Niustedu).
1995 — Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) ir Amerikos bendrovė „Sony Corp“ sukūrė trečią didžiausią pasaulyje muzikos leidybos kompaniją.
2011 — kolumbiečių dainininkė, „Grammy“ laureatė Shakira (Šakira) Holivudo bulvare atidengė savo žvaigždę priešais viešbutį „W Hollywood“.
2012 — „Oskaro“ laureatas Javier Bardem (Chavjeras Bardemas) buvo pagerbtas 2 484-ąja žvaigžde Holivudo „Šlovės alėjoje“.
