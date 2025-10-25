Spalio 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Spalio 25-oji, šeštadienis, 43 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.05 val., leidžiasi 18.01 val. Dienos ilgumas 9.56 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 13.13 val. leidžiasi 18.53 val.
Vardadieniai:
Darija, Krizantas, Vaigedė
Datos:
Lietuvos Respublikos Konstitucijos diena
Pasaulinė makaronų diena
Spalio 25-oji Lietuvos istorijoje:
1922 — gimė kompozitorius Jurgis Gaižauskas.
1928 — gimė vyskupas Juozas Tunaitis, ilgametis Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios globėjas.
1942 — gimė poetė Ramutė Girkontaitė.
1992 — referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija – šeštoji šalies istorijoje.
2020 — Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai laimėjo Seimo rinkimus ir pradėjo derybas dėl valdančiosios koalicijos su Liberalų sąjūdžiu ir Laisvės partija.
2022 — eidamas 96-uosius metus mirė buvęs partizanas, Laisvės premijos laureatas Jonas Abukauskas-Siaubas.
Spalio 25-oji pasaulio istorijoje:
1400 — mirė anglų rašytojas Geoffrey Chaucer (Džefris Čoseris), kurį išgarsino nebaigtos „Kenterberio pasakos“.
1616 — olandas Dirk Hartog (Dirkas Hartogas) atrado Australiją.
1647 — Florencijoje mirė italų fizikas ir matematikas Evangelista Torricelli (Evangelistas Toričelis), žinomas kaip barometro išradėjas. Gimė 1608 m.
1825 — gimė „valsų karalius“, austrų kompozitorius Johann Strauss (Johanas Štrausas) jaunesnysis. Mirė 1899 m.
1838 — gimė prancūzų kompozitorius, operos „Karmen“ autorius Georges Bizet (Žoržas Bizė). Mirė 1875 m.
1881 — Malagoje gimė ispanų dailininkas Pablo Picasso (Pablas Pikasas), vienas iš kubizmo pradininkų. Mirė 1973 m.
1909 — korėjiečiams nužudžius Japonijos princą Ito Hirobumi (Itą Hirobumį), japonai Korėjoje įvedė diktatūrą.
1936 — Italijos ir Vokietijos vyriausybės sudarė antikomunistinę sąjungą.
1955 — pasitraukus paskutinėms sąjungininkų pajėgoms, Austrija pirmą kartą po 1938 metų atgavo suverenumą.
1987 — Dubline mirė paskutinysis 1905 metų maišto Rusijos kreiseryje „Potiomkin“ dalyvis – Ivanas Bežovas.
1989 — SSRS valstybinis bankas paskelbė, jog turistams bei verslininkams rublis bus devalvuotas beveik 90 procentų.
2005 — būdama 92 metų mirė pilietinių afroamerikiečių teisių pionierė Rosa Parks (Rouza Parks) kurios atsisakymas autobuse užleisti vietą baltaodžiui 1955 metais paskatino judėjimą, Jungtinėse Valstijose nutraukusį rasinę segregaciją.
2010 — viena iš iškiliausių buvusios Rytų Vokietijos rašytojų Christa Wolf (Krista Volf) pelnė prestižinę Thom Mann (Tomo Mano) literatūros premiją už viso gyvenimo pasiekimus.
2020 — maždaug 78 proc. čiliečių referendume nusprendė keisti Konstituciją, galiojančią nuo Augusto Pinocheto (Augusto Pinočeto) karinės diktatūros laikų.
Spalio 25-oji šou pasaulyje:
1943 — gimė britų roko muzikantas Roy Lynes (Rojus Lainsas) iš „Status Quo“.
1962 — gimė Chad Smith (Čadas Smitas), amerikiečių grupės „Red Hot Chili Peppers“ muzikantas.
1969 — grupė „Pink Floyd“ išleido albumą „Ummagumma“.
1984 — gimė JAV popmuzikos žvaigždė Katy Perry (Keti Peri).
1995 — dainininkui Cliff Richard (Klifui Ričardui) Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II suteikė riterio titulą.
2009 — Bedminsteryje, Naujajame Džersyje, Ivanka Trump (Ivanka Tramp), Donaldo bei Ivanos Trampų duktė, ištekėjo už kito Niujorko nekilnojamojo turto magnato sūnaus Jared Kushner (Džaredo Kašnerio).
