Spalio 31-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.17 val., leidžiasi 16.48 val. Dienos ilgumas 9.31 val.
Mėnulis (priešpilnis) teka 15.12 val., leidžiasi - .
Vardadieniai:
Antoninas, Benignas, Liucilė, Tanvilė, Vygandas
Datos:
Helovynas (Halloween)
Reformacijos diena
Pasaulinė taupymo diena
Spalio 31-oji Lietuvos istorijoje:
1424 — gimė Jogailos sūnus Vladislovas, būsimasis Lenkijos ir Vengrijos karalius.
1876 — gimė dailininkas Antanas Žmuidzinavičius. Mirė 1966 m.
1906 — gimė poetas Aleksandras Dičpetris. Mirė 1968 m.
1988 — gimė vidutinių nuotolių bėgikė, Lietuvos rekordininkė, 2008 m. Pekino Olimpinių žaidynių dalyvė Eglė Balčiūnaitė.
Spalio 31-oji pasaulio istorijoje:
1517 — Vokietijoje prasidėjo protestantizmo judėjimas.
1632 — gimė vienas žymiausių olandų tapytojų Jan Vermeer (Janas Vermejeris). Mirė 1675 m.
1795 — gimė anglų poetas John Keats (Džonas Kytsas). Mirė 1821 m.
1864 — Nevada tapo 36-ja JAV valstija.
1888 — John Boyd Dunlop (Džonui Boidui Danlopui) įteiktas pneumatinės padangos patentas.
1952 — Ramiojo vandenyno Maršalo salose JAV susprogdino pirmąją vandenilinę bombą.
1961 — sovietams susprogdinus branduolinę bombą, virš Sibiro pakilo radioaktyvus debesis.
1961 — iškėlus Josifo Stalino palaikus iš mauzoliejaus Raudonojoje aikštėje ir juos palaidojus, destalinizavimo procesas SSRS pasiekė kulminaciją.
1968 — JAV prezidentas Lyndon Johnson (Lyndonas Džonsonas) įsakė visiškai nutraukti Šiaurės Vietnamo bombardavimą.
1984 — trys apsaugoje dirbę sikhų ekstremistai nužudė Indijos premjerę Indira Gandhi (Indirą Gandi).
1997 — Rusijos parlamentas ratifikavo tarptautinį susitarimą, draudžiantį cheminę ginkluotę.
1998 — Irakas pareiškė nutraukiąs bet kokį bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų ginkluotės inspektoriais ir stebėtojais.
2001 — nelaimingo atsitikimo metu mirė garsiausia Prancūzijos slidininkė Regine Cavagnoud (Režin Kavanju). Gimė 1970 m.
2013 — būdamas 83 metų mirė prancūzų rašytojas Gerard de Villiers (Žeraras de Viljė), parašęs daugybę romanų apie šnipus, tarp jų didžiulio populiarumo sulaukusį SAS ciklą, dažnai vadinamą Prancūzijos atsaku Džeimsui Bondui.
Spalio 31-oji šou pasaulyje:
1935 — gimė Mikkey Dee (Mikis Di) iš grupės „Motorhead“.
1941 — gimė Oti Williams (Otis Viljamsas) iš grupės „The Temptations“.
1970 — gimė Linn Berggren (Lina Bergren), dainuojanti švedų grupėje „Ace of Base“.
1966 — gimė Adam Horovitz (Adamas Horovicas), grupių „King Ad-Rock“ ir „Beastie Boys“ muzikantas.
1992 — Prince (Princas) ir „New Power Generation“ išleido albumą, kurio pavadinimą žymėjo ženklas.
2009 — nuo širdies smūgio mirė 54 metų Brazilijos „būgnų karaliaus“, grupės „Olodum“ lyderis Antonio Alveso de Souza (Antonijus Alviso di Susa). Jis pasirodė Michael Jackson (Maiklo Džeksono) 1996 m. videoklipe, nufilmuotame Spike Lee (Spaiko Li).
2011 — modelis, realybės šou žvaigždė Kim Kardashian (Kim Kardašijan) išsiskyrė su krepšininku Krisu Humphries (Kristu Hamfriu) praėjus vos 72 dienoms po vedybų.
2020 — būdamas 90-ies mirė škotas aktorius Sean Connery (Šonas Koneris), išgarsėjęs agento Jameso Bondo (Džeimso Bondo) vaidmeniu.
