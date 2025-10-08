Spalio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.31 val., leidžiasi 18.41 val. Dienos ilgumas 11.10 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 9.34 val., teka 18.41 val.
Vardadieniai:
Benedikta, Brigita, Daugas, Demetras, Gaivilė, Marcelis, Sergijus
Datos:
Tarptautinė diena prieš stichines nelaimes
Spalio 8-oji Lietuvos istorijoje:
1199 — Romos popiežius Inocentas III paskelbė kryžiaus žygį prieš pagonis.
1868 — gimė Konstancija Sketerytė-Jablonskienė, kalbininko Jono Jablonskio žmona. Mirė 1948 m.
1906 — gimė prozininkas, poetas ir dramaturgas Kazys Inčiūra. Mirė 1974 m.
1907 — gimė žurnalistas Kazys Sideravičius. Mirė 1991 m.
1910 — gimė Jonas Noreika, Generolas Vėtra, vadovavęs Žemaitijos pogrindžio antinaciniam pasipriešinimui. Mirė 1947 m.
1927 — įkurta visos Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“.
2008 — sulaukusi 94 metų amžiaus mirė Yukiko Sugihara (Jukiko Sugihara), Lietuvos žydų gelbėtojo, žinomo humanisto ir diplomato Chiune Sugihara (Čiunė Sugiharos) žmona.
2008 — mirė ilgametis Lietuvos operos solistas Vladas Česas. Gimė 1917 m.
2008 — sulaukęs 67 metų amžiaus, Klaipėdoje mirė žymus mimas, teatro bei kino aktorius Edgaras Savickis.
2015 — eidama 89-uosius metus mirė ilgametė LRT televizijos režisierė, aktorė Galina Dauguvietytė.
2021 — Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, sostinės savivaldybės ir investicijų bendrovė „BaltCap“ pasirašė apie 160 mln. eurų vertės Nacionalinio stadiono koncesijos sutartį.
Spalio 8-oji pasaulio istorijoje:
1469 — mirė italų tapytojas Fra Filippo Lippi (Fra Filipas Lipis). Gimė 1406 m.
1869 — mirė amerikiečių politikas, teisininkas bei 14-tasis JAV prezidentas Franklin Pierce (Franklinas Pyrsas). Gimė 1804 m.
1871 — gaisro aukomis Čikagoje tapo mažiausiai 300 asmenų; 90 tūkst. liko be pastogės.
1873 — JAV atidarytas pirmasis kalėjimas moterims.
1892 — Maskvoje viešai pirmą kartą buvo atliktas Sergejaus Rachmaninovo kūrinys „Preliudas C minor“.
1895 — gimė Argentinos prezidentas Juan Peron (Chuanas Peronas).
1934 — kroatų nacionalistai Marselyje nužudė karalių Aleksandrą I.
1939 — II pasaulinio karo metais Vokietija baigė Lenkijos inkorporavimą.
1941 — gimė Jesse Jackson (Džesis Džeksonas), JAV judėjimo už pilietines žmogaus teises lyderis.
1952 — 112 keleivių žuvo ir daugiau nei 200 buvo sužeisti, prie Londono susidūrus trims traukiniams.
1953 — sulaukusi 41-erių metų, nuo vėžio mirė britų operos dainininkė Kathleen Ferrier (Ketlyn Ferjė).
1970 — Nobelio literatūros premija paskirta rusų rašytojui Aleksandrui Solženycinui.
1973 — Paryžiuje mirė prancūzų dramaturgas ir filosofas Gabriel Honore Marcel (Gabrielis Onorė Marselis). Gimė 1889 m.
1989 — šimtai demonstrantų Rytų Berlyne pradėjo sėdimąjį streiką; vėliau saugumo pajėgos išvaikė demonstrantus.
1994 — JAV prezidentas Bill Clinton (Bilas Klintonas) pasiuntė 4000 kariškių bei karo laivus į Persijos įlanką, atsakydamas į Irako dalinių dislokavimą netoli Kuveito sienos.
1996 — prasidėjo pirmasis oficialus Palestinos prezidento Yasser Arafat (Jasiro Arafato) vizitas Izraelyje.
2008 — Nobelio chemijos premija paskirta Japonijos mokslininkui Osam Shimomura (Osamui Šimomurai) ir JAV tyrėjams Martin Chalfie (Martinui Čalfiui) bei Roger Y. Tsien (Rodžeriui J. Sianui) už žaliai fluorescuojančio proteino (ŽFP) atradimą ir jo tyrimus.
2009 — Nobelio literatūros premija atiteko Rumunijoje gimusiai vokiečių rašytojai Herta Mueller (Hertai Miuler).
2010 — Nobelio taikos premija paskirta kalinamam kinų disidentui Liu Xiaobo (Liu Siaobo) už neprievartinę kovą dėl žmogaus teisių Kinijoje.
2022 — ant svarbaus automobilių ir traukinių tilto, jungiančio Maskvos 2014 metais aneksuotą Ukrainos Krymo pusiasalį su Rusija, kilo didžiulis gaisras. Maskva dėl jo apkaltino Ukrainą, tačiau Kyjivas neprisiėmė atsakomybės už sprogimą.
Spalio 8-oji šou pasaulyje:
1948 — gimė JAV grupės „Ramones“ gitaristas Johnny Ramone (Džonis Ramonas). Mirė 2004 m.
1957 — Jerry Lee Lewis (Džeris Ly Liujisas) įrašė dainą „Great Balls Of Fire“.
1970 — gimė aktorius, filmo „Talentingasis Tomas Riplis“ žvaigždė Matt Damon (Metas Deimonas).
1971 — John Lennon (Džonas Lenonas) įrašė vieną garsiausių savo dainų „Imagine“.
1977 — Billy Joel (Bilis Džoelas) išleido albumą „The Stranger“.
1980 — Bob Marley (Bobas Marli) nualpo scenoje koncerto Pitsburge, Pensilvanijos valstijoje, metu. Tai buvo jo paskutinis pasirodymas — po septynių mėnesių legendinis muzikantas mirė nuo vėžio.
1980 — Prince (Princas) išleido albumą „Dirty Mind“.
Naujausi komentarai