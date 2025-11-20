Stadionas dar nepastatytas, o juodasis sąrašas jau sudarytas

„Aleksandras Nemunaitis neseniai prirašė skundų ir į prokuratūrą, ir į Specialiųjų tyrimų tarnybą. Net neįsivaizduoju, kam čia galima duoti kyšį, nes niekas nenori statyti to stadiono. Tai nelogiška. Nepaisant to, žmogus rašo skundus ir vyksta tyrimai, o iš mūsų atimamas laikas. Tuomet neturime laiko svarbiausiems klausimams, todėl nenorėtume tokio žmogaus matyti tame sporto komplekse“, – dalijosi A. Avulis.
„Įsivaizduoju, kad čia yra tik dvi versijos. Arba pasamdytas statybininkas nesupranta, kad jis yra tik statybininkas. Kalbame apie patekimą į savivaldybės objektą – tai yra absurdas. Arba ponas A. Avulis įsivaizduoja, kad yra miesto šeimininkas“, – komentavo Vilniaus miesto tarybos narys A. Nemunaitis.
„Šiek tiek sarkastiškai žiūriu į šį pasakymą. Man atrodo, kad demokratinėje valstybėje, kai kuriamas bendras viešasis turtas, juodų sąrašų negali būti“, – kalbėjo Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
A. Avulis ir V. Benkunskas aiškino, kad Nacionalinio stadiono komplekso statiniai, greičiausiai, didės. Stadionas galėtų talpinti net iki 19 tūkst. sėdimų vietų.
Pokyčių numatoma ir komplekse planuojamai krepšinio arenai.
„Dar neturime galutinių sprendimų, tačiau, pavyzdžiui, stadione buvo numatytos dvi švieslentės ir jos buvo planuojamos pastatyti ant kolonų. Bet pasitarėme su konstruktoriumi, ar būtų galima kolonas išmesti, o švieslentę pakabinti. Tuomet atsirastų papildomai beveik 1 tūkst. vietų“, – aiškino verslininkas.
„Kas labiausiai aktualu visiems – už tai nereikės papildomai mokėti. Šituos pagerinimus, jei jie galiausiai bus priimti, apmokės koncesijos įmonė, o mes turėsime didesnį turtą“, – tvirtino V. Benkunskas.
Tačiau A. Nemunaitis nesupranta, kodėl, gavus visus leidimus statyboms, Europos Komisijos pritarimą bei sutvarkius dokumentus, vėl norima keisti projektą.
„Pirma priežastis – A. Avulis visgi nespėja su terminais, tad reikėjo sugalvoti papildomą darbą. Tai, galbūt, apsauga paties verslininko įmonei, kad išvengtų rizikų. Nes jis įvardinęs baudas, kurios numatytos – apie 1 mln. eurų per mėnesį, jei terminas bus pradelstas“, – tikino A. Nemunaitis.
„Be abejo, tai absurdas. Koncesijos sutartyje niekas nekeičia sąlygų, tad, jei vėluosiu, teks mokėti tą baudą. Man to reikia tiek, kiek „Ryto“ komandai. Jau daug kartų sakiau, kad galime to nedaryti, tačiau, man atrodo, geresnis produktas yra visgi didesnis“, – sakė A. Avulis.
Pasak A. Nemunaičio, antra priežastis, kodėl norima keisti projektą – pinigai, pelnas ir klausimas, kam jie atiteks.
„Europos Komisija savo išvadose buvo pažymėjusi, kad stadiono vietų padidinimas nuo 15 tūkst. iki 18 tūkst. ir arenos pastatymas suteiks iki pusės milijono eurų papildomų pajamų operatoriui, o ne savivaldybei. Vadinasi, šis objektas kažkam įdomus, jei norima padidinti vietų skaičių. Daugiau pajamų gaus operatorius, ir tai pelningesnė veikla. Primenu, kad operatorius objektus valdys 22 metus. Tad visus tuos metus gauti, pavyzdžiui, po pusę milijono eurų papildomai – mano manymu, visai geras kąsnelis“, – komentavo Vilniaus miesto tarybos narys.
„Kviečiu visus, kurie nori to pelno, ateiti ir pasiimti jį. Jokių problemų. Dėl stadiono jau šimtus kartų kviečiau. Jei kažkas mano, kad tai pelninga, mielai atiduosiu net šiandien viską. Manau, tai stipriausias argumentas – jei niekas nenori statyti, koks tada atsakymas? Nėra labai saldu“, – tikino A. Avulis.
Tiesa, projektui gali pritrūkti pinigų. Dabar jam skirta 150 mln. eurų ir ieškoma investuotojų, galinčių suteikti papildomų lėšų.
„Labai sudėtinga kažką pakviesti paremti. Jei niekas nesutiks – prisidėsiu. Esu per gyvenimą užsidirbęs pinigų ir man visai neskaudu tai padaryti. Be to, kai sakome „stadionas“, tai supaprastinimas – tai didžiulis sporto kompleksas, analogų neturėsiantis nei Lietuvoje, nei Baltijos šalyse“, – pridūrė A. Avulis.
Tiesa, stadione verslininkas nenori matyti ne tik A. Nemunaičio – egzistuoja visas juodasis sąrašas. Tačiau viešai A. Avulis mini tik Vilniaus miesto tarybos narį.
„Manau, kad užtenka, jog A. Nemunaitis arba pradėtų mąstyti blaiviai, arba nesinaudotų komplekso paslaugomis. Nes jis dabar bando visaip sustabdyti procesą ir deda didžiules pastangas sumenkinti tai, ką darome. Kam tada ten eiti? Jūs, greičiausiai, nekviečiate į gimtadienį to žmogaus, kuris menkina jūsų pastangas? Jis turi teisę kalbėti ir rašyti skundus, tačiau dirbame sąžiningai ir atsakingai. Vis tiek pastatysime šį sporto kompleksą, vadinamą stadionu“, – aiškino Nacionalinio stadiono statytojas.
Tačiau A. Nemunaitis tokius pareiškimus vadina spaudimu ir vėl kreipiasi į institucijas – šįkart į Generalinę prokuratūrą.
„Reikia labai aiškiai pasakyti, kodėl Arvydas Avulis daro tą spaudimą politikams. Tam, kad politikai neprieštarautų pakeitimams, kurie gresia. Būtent dėl to einama į eterį. Tai yra paprasčiausiai spaudimas politikų darbui“, – komentavo A. Nemunaitis.
Pagal planą stadionas turėtų būti pastatytas iki 2027 metų pabaigos.
(be temos)