„Hanner“ į nacionalinio stadiono įmonę investavo 5 mln. eurų

Didžiausios bendrovės akcininkės – „Hanner “ valdomos „Venetus Capital“ akcijų dalis padidėjo nuo 98 proc. iki 99,99 proc., ji lapkričio 14 dieną įregistruota Registrų centre.
Tuo metu po 1 proc. akcijų turėjusių bendrovių „Axis Industries“ ir „Kauno arena“ bendra dalis sumažėjo iki 0,00102 proc.
Kaip teigiama „Vilniaus daugiafunkcio komplekso“ akcininkų susirinkimo protokole, įmonė išleido 5 mln. vienetų 1 euro nominalios vertės akcijų.
Nacionalinio stadiono vystymą šiemet birželį perėmusios „Hanner“ savininkas ir vadovas Arvydas Avulis portalui „Verslo žinios“ teigė, jog įstatinį kapitalą reikėjo didinti, nes koncesininkės nuosavas kapitalas buvo neigiamas.
„Toks reikalavimas numatytas ir paskolos sutartyje su statybą finansuojančiais bankais „Swedbank“ ir „Luminor“, – teigė A. Avulis.
Anot jo, visoms bendrovėms buvo suteikta galimybė pasinaudoti pirmumo teise įsigyti naujų akcijų, tačiau „Axis Industries“ ir „Kauno arena“ noro neparodė.
BNS rašė, kad birželio pabaigoje „Hanner“ baigė derybas su „BaltCap“ dėl projekto perėmimo. Pagal susitarimą „Hanner“ už vieną eurą išpirko „Venetus Capital“ akcijas ir grąžino beveik pusę fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ koncesininkei suteiktos 6 mln. eurų paskolos. Likusią hjos dalį sutarta grąžinti baigus stadiono statybą.
Vilniaus taryba pernai rugpjūtį pritarė koncesijos sutarties pakeitimams – pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155,1 mln. eurų.
Vilniaus savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su įmone Vilniaus daugiafunkcis kompleksas 2021 metų spalį pasirašė 25 metų trukmės koncesijos sutartį.
