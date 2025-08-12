STT apklaustas Eugenijus Sabutis „čekiukų“ tyrimo detalių neatskleidžia, mano galintis tęsti darbą

Politikas taip pat mano, kad specialiojo liudytojo statusas jam netrukdo toliau eiti ministro pareigų.
„Specialus liudytojas nėra įtariamasis. Tai šiai dienai nematau jokių problemų eiti savo pareigas“, – žurnalistams Vilniuje sakė politikas po daugiau nei keturias valandas trukusios apklausos.
Specialus liudytojas nėra įtariamasis. Tai šiai dienai nematau jokių problemų eiti savo pareigas.
Vis tik jis teigė negalintis detaliau komentuoti to, apie ką kalbėjosi su teisėsaugos pareigūnais.
„Esu pasirašytinai supažindintas, kad absoliučiai jokių detalių apie tyrimą, apie jo turinį neturiu teisės atskleisti. Deja, neturiu teisės“, – kalbėjo socialdemokratas.
BNS rašė, kad E. Sabutis praėjusią savaitę buvo tarp socialdemokratų svarstomų kandidatų užimti premjero pareigas, tačiau paskutinę akimirką partijos prezidiumo posėdyje atsiėmė savo kandidatūrą.
Po dviejų viešai dienų paaiškėjo, kad E. Sabučiui buvo suteiktas specialiojo liudytojo statusas. Šis statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.
E. Sabutis antradienį patvirtino informaciją apie savo statusą tyrime gavęs per prezidiumo posėdį.
„Gavęs šitą žinutę, aš supratau, kad dalyvauti (svarstyme dėl premjero – BNS) toliau negaliu“, – kalbėjo politikas.
Susisiekimo ministras teigė sulaukęs daug teisėsaugos klausimų ir į juos pateikęs atsakymus.
„Be abejo“, – žurnalistams sakė E. Sabutis, paklaustas, ar mano esantis nekaltas.
Ministras taip pat sakė, kad žinia apie specialiojo liudytojo statusą bei kvietimą į apklausą praėjusią savaitę jam buvo netikėta, nes iki tol jis nebuvo nei apklaustas kokiu nors kitu statusu, nei teikė paaiškinimus ar dokumentus.
Tiriamu laikotarpiu politikas Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas ėjo 2019–2020 metais, o po to buvo išrinktas į Seimą.
Teisėsauga dar 2023 metais pradėjo tyrimą dėl Jonavos rajono politikų galimai nederamo elgesio su savivaldybės biudžeto lėšomis, kurias galima gauti atsiskaitant už su darbu susijusias išlaidas.
E. Sabučio bylos epizodas buvo atskirtas nuo likusio ikiteisminio tyrimo dėl Jonavos politikų, tačiau prokurorai nenurodo, kada tiksliai tai buvo padaryta.
