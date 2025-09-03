Sutrikdytas Gitano Nausėdos skrydis: pateikė naujausią informaciją

„Naujausiais Susisiekimo ministerijos duomenimis, dronas buvo pakeltas reklaminiais tikslais, nesilaikant nustatytų laiko reikalavimų. Šiuo metu incidento aplinkybes tiria atsakingos tarnybos. Gavus naujausią informaciją, visuomenė bus nedelsiant informuota“, – trečiadienį išplatintame pranešime teigia ministerija.
Kaip rašė BNS, dėl pastebėto drono Vilniaus oro uoste antradienį kurį laiką negalėjo nusileisti prezidentą skraidinęs lėktuvas „Spartan“.
„Oro navigacija“ gavo pranešimą apie Liepkalnyje pastebėtą įtartiną droną iš Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo tarnybos.
„Dėl šio incidento aktyvuotos skrydžių saugos procedūros – lakūnai privalėjo imtis visų būtinų veiksmų, o skrydžiai buvo laikinai sustabdyti“, – teigia ministerija.
Nustačius, kad dronas realios grėsmės skrydžių saugai nesukėlė, orlaivių eismas buvo atnaujintas.
„Skrydžių saugai keliami aukščiausi reikalavimai, todėl Susisiekimo ministerija artimiausiu metu pakvies Lietuvos oro uostų ir „Oro navigacijos“ atstovus į pasitarimą, kuriame bus įvertintos šiuo metu taikomos priemonės, aptariami ateities planai ir išskirtos tobulintinos sritys“, – teigiama pranešime.
Kaip rašė BNS, rugpjūčio gale dėl pastebėto drono taip pat buvo laikinai sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste.
Pradžioje „Oro navigacija“ įtarė, kad dronas priklauso „Ekskomisarų biurui“, tačiau šios saugos tarnybos vadovas Vytautas Labeckas naujienų portalui „15min“ tai paneigė.
