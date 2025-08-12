Svaras pasidalijo jaunystės nuotrauka: niekada nebuvau, nesu ir nebūsiu „sovietų vaikas”

„Čia man 15. Nuotrauka daryta Sąjūdžio mitinge, dar vis Sovietų Sąjungos okupacijos metu“, – feisbuke nuotrauka dalijosi G. Liaudanskas, patriotas ir Šaulių sąjungos narys.
„Niekada nebuvau, nesu ir nebūsiu „sovietų vaikas”. Nes viskas, ką ta šalis mokydavo, tai gebėjimai machinuoti, vogti, tyčiotis, veidmainiauti, meluoti, prisitaikyti, muštis, gerti. Aš laisvos Lietuvos vaikas ir tuo keliu eidamas išmokau kurti, kovoti, ginti, tikėti, užjausti, saugoti, mylėti, nepasiduoti. Vardan Tos!“ – rašė G. Liaudanskas.
Primename, kad praėjusią savaitę socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė sakė, kad yra „sovietinis vaikas“. Šis jos pasisakymas susilaukė aštrios visuomenės kritikos, po kurios antradienį politikė tikino, kad taip save vadina ne iš nostalgijos sovietmečiui, o iš liūdnos šeimos praeities.
„Sovietinis vaikas“ man reiškia tai, ko patirti niekada daugiau nenorėčiau. Apie tuos laikus dažnai pasakoju vaikams, nes manau, kad labai svarbu neužmiršti ir vertinti tai, kiek daug mes dabar turim – tą reikia branginti“, – feisbuke teigė I. Ruginienė.
