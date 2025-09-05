Svarbios kampanijos veidu tapusi Danutė atvirai: kažkaip pakliuvau

Plačiau apie filmavimo užkulisius pakomentavo informacinės kampanijos herojė Danutė Bingelytė.
– Kaip jūs patekote į šį klipą? Reikėjo praeiti atranką?
– Taip, kiek supratau, ten buvo labai didelė atranka. Kažkaip pakliuvau – esu patenkinta.
– Ar tai buvo pirmas jūsų filmavimas?
– Esu turėjusi įvairių patirčių. Teko filmuotis net su britų televizija, amerikiečių užsakymu.
– Ar jums pačiai yra tekę susidurti su sukčiais?
– Ne, ačiū Dievui, neteko. Net ir mano aplinkoje neteko. Tik iš bendrų pokalbių girdžiu – gaila žmonių, kurie taip lengva ranka gali paspausti ir sutikti su įvairiais gudravimais.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Iki tol, kol netapote kampanijos veidu, ar būtumėte žinojusi, kaip reaguoti?
– Visada turėjau kategorišką atsakymą – ne. Jei rusiškai kalba – tuo labiau. Prieš keletą metų man paskambino, kad esą mano sūnus. Pasakiau pagąsdindama, jog nežino, su kuo kalba. Ir viskas – daugiau nebeskambino.
