Sviatlana Cichanouskaja: kalinių paleidimas nėra tikra laisvė

„Būkime sąžiningi, tai, kas įvyko vakar, nebuvo tikra laisvė. Tai buvo priverstinis deportavimas“, – žurnalistams Vilniuje penktadienį teigė kelerius metus Lietuvoje gyvenanti S. Cichanouskaja.
Savo kalboje ji dėkojo Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), Baltųjų rūmų atstovui Johnui Coale'ui (Džonui Koului), Europos Sąjungai, žmogaus teisių organizacijoms, Lietuvai.
„Ypač dėkoju Lietuvai, kuri greitai sureagavo, priėmė išlaisvintus kalinius, išdavė dokumentus ir padėjo jiems pasienyje“, – teigė S. Cichanouskaja.
Ji pareiškė, jog toliau dės visas pastangas, kad bendradarbiaujant su Vašingtonu, sąjungininkais Europoje išlaisvinimai tęstųsi ir visi 1,3 tūkst. politinių kalinių būtų laisvi.
„Tai yra žingsnis teisinga linkme, aš raginu režimą išlaisvinti visus kalinius iš kalėjimų. Tai turi būti pirmasis žingsnis link nacionalinio dialogo, kurio Baltarusijos žmonėms taip skubiai reikia“, – kalbėjo opozicijos lyderė.
Kaip skelbė BNS, iš Baltarusijos kalėjimų ketvirtadienį paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.
Tiesa, ne visi išlaisvintieji paliko Baltarusiją, vienas baltarusių opozicijos lyderių Mykola Statkevičius pasienyje atsisakė išvykti.
P. Peleckio / BNS nuotr.
Kiek anksčiau ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.
Anot jo, derybose dėl kalinių paleidimo tiesiogiai dalyvavo JAV prezidentas D. Trumpas.
G. Nausėda pabrėžė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.
Tačiau JAV ketvirtadienį panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“.
