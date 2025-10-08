Sviatlanos Cichanouskajos biuras tęsia veiklą: dirba ir nuotoliu

„Fizinio biuro veikla Lietuvoje yra laikinai sustabdyta. (...) Biure dirba tik dalis operatyvinės komandos, kuriai tai būtina, o likę darbuotojai perkelti į nuotolinį darbą“, – BNS sakė S. Cichanouskajos biuro atstovė Ana Krasulina.
Baltarusių opozicijos lyderės komanda, motyvuodama saugumo sumetimais, atsisakė pateikti daugiau detalių dėl darbo organizavimo.
„Mes bendraujame su mūsų Lietuvos partneriais dėl naujos saugumo sistemos detalių, ir kai suprasime, kaip bus įgyvendinta nauja saugumo sistema, bus priimti sprendimai dėl tolesnio (...) darbo formato“, – teigė A. Krasulina.
Anot jos, paties biuro veikla nėra sustabdyta, tik apribotas darbas fizinėse patalpose Vilniuje.
BNS rašė, kad Lietuva pakeitė S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos organizavimą.
Pareigūnai teigia, kad vietoje Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) dabar apsaugą vykdys Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Naujienų portalas LRT pavadino tai apsaugos lygio sumažinimu.
Anot pareigūnų, pakeitus režimą, S. Cichanouskaja, jos biuras ir namai toliau bus saugomi, tačiau opozicijos lyderei viešint užsienyje jos apsaugą turės užtikrinti priimančioji šalis.
Priėmusieji sprendimą ir jį palaikantys politikai teigia, kad apsaugos režimas pakeistas reaguojant į grėsmės lygį ir tai susiję su techninėmis priežastimis.
Kritikai įtaria, kad sprendimas buvo politinis, pataikaujant manantiems, kad 2020 metais į Lietuvą atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų.
