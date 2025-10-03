„Tai gali būti paskutinis kartas“: kur Lietuvoje sekmadienį skambės „Čiurlionio jūra“?

Miestuose ir miesteliuose skambės protesto himnu ir „įspėjamąja sirena“ tapusi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
„Dažniausiai streikas reiškia užsivėrimą. Šįkart tai – įspėjimas, todėl raginame daryti priešingai. Atsiverkime. Atverkime savo įstaigas, aikštes, kiemus, organizuokime renginius. Parodykime Lietuvai, kiek joje daug kultūros, kokia ji laisva ir įvairi“, – teigia streiko organizatoriai.
Jungtiniai renginiai didžiuosiuose miestuose
Vilniaus universiteto didžiajame kieme sekmadienį dainoms ir šokiams susiburs etnokultūros bendruomenės, vyks gyvo vaizdo transliacija iš Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro salės, kurioje skambės M. K. Čiurlionio „Jūra“.
„Ypatingas dėmesys politikų retorikoje skiriamas etninei kultūrai, tačiau nepritariame jos naudojimui politinėms manipuliacijoms: etninė kultūra yra integrali kultūros dalis, o jos sumenkinimas iki klišėmis grįsto įvaizdžio yra netoleruotinas“, – socialiniuose tinkluose skelbia etnokultūros bendruomenė.
Savo ruožtu įprastai sekmadienį nedirbanti Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka atvers duris lankytojams, kurie galės apsilankyti šiuo metu įstaigoje veikiančiose parodose.
„Bibliotekos iš esmės savo veikloje įgyvendina demokratijos stiprinimo ir pilietinės visuomenės ugdymo projektus. Mes dirbame labai daug su gyventojais šita tema ir, man atrodo, kartais reikia ne tiktai edukuoti ir mokyti, bet ir kartais patiems aktyviai veikti ir parodyt pavyzdį“, – BNS teigė bibliotekos vadovė Laura Šimkevičė.
Uostamiestyje taip pat rengiamos studentų ir jaunimo eitynės: streiko dalyviai nuo Lietuvininkų aikštės keliaus iki Teatro aikštės, kurioje vyks Klaipėdos kultūros atstovų solidarumo akcija.
Tuo metu Kaune organizuojama kultūros bendruomenės eisena, į kurią jungiasi miesto bei rajono kultūros bendruomenės, menininkai ir kūrėjai.
Kaip BNS nurodė komunikacijos projektų vadovė, viena iš streiko akcijos Kaune organizatorių Agnė Pinigienė, visą dieną kultūros organizacijos taip pat planuos įvairias kitas iniciatyvas įstaigų erdvėse bei mieste.
Pasak šiuolaikinio meno muziejus „Stasys Museum“ direktorės Vaidos Andrijauskaitės, Panevėžio kultūros įstaigos taipogi bursis į bendrą akciją.
„Organizuojame streiką kartu su devyniom savivaldybės įstaigom ir dviem nacionalinėm įstaigom, kurios yra Panevėžy. Streikas bus antrą valandą Senvagės saloje, pačiam miesto centre. (...) Mes ten susitiksim, pagrosim „Jūrą“, padarysim pareiškimus, deklaracijas ir kartu su kultūrininkais paminėsim šitą streiką Panevėžy“, – BNS sakė V. Andrijauskaitė.
Anot jos, muziejus kasdien prieš užverdamas duris informuoja lankytojus apie muziejaus ir visos kultūros bendruomenės poziciją bei rengiamą streiką.
„Kultūra yra tas valstybės šviesos branduolys“
M. K. Čiurlionio simfoninė poema skambės ir Valdovų rūmuose Vilniuje, kur specialiai įspėjamajam streikui rengiama nemokama paskaita „Kaip sunaikinamos valstybės: Abiejų Tautų Respublikos atvejis“, o vakare – akcija „Be kultūros – tamsa“.
„Valdovų rūmai paskęs tamsoje, taip primenant, kad būtent kultūra yra tas valstybės šviesos branduolys, kurį numetus kaip skudurą ir leidus sutrypti kojomis Lietuva gali paskęsti ilgalaikėje tamsoje, kaip šalies istorijoje jau yra ne kartą nutikę“, – rašoma muziejaus pranešime.
Prie šios akcijos taip pat jungiasi Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Pasak MO muziejaus komunikacijos vadovės Agnės Vidugirytės, esama situacija yra grėsmė ne tik kultūros sektoriui, bet ir visai valstybei, todėl įspėjamojo streiko dieną Vilniaus miesto šokio teatras ir mokykla „Low Air“, MO muziejaus bendruomenė ir visi norintys jungsis bendram judesio protestui.
„Lauke, ant muziejaus laiptų, savo kūnais pakartosime savo vertybinę poziciją, kurios garsiai ir tvirtai laikomės mūsų šalies ateičiai grėsmingomis dienomis: „Nemuno aušra“ negali valdyti Kultūros ministerijos“, – BNS sakė A. Vidugirytė.
MO erdvėse taip pat skambės M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“, o visą dieną muziejuje bus galima pasiimti lipdukų su Kultūros protesto asamblėjos ženklu bei pasirašyti peticiją. Planuojama, kad ant muziejaus fasado tamsiuoju paros metu švies „Kultūra pavojuje“ ženklas.
Prie įspėjamojo streiko prisidės ir Varėnos rajone įsikūrusi nepriklausoma meno iniciatyva „Verpėjos“.
„Mes sekmadienį būsim Marcinkonių stoties galerijoje, kurioje šiuo metu vyksta paroda, ant lango pasikabinsim protesto ženklą ir, jei pavyks, paleisim Čiurlionio „Jūrą“, – BNS sakė iniciatyvos steigėja menininkė Laura Garbštienė.
Protesto atgarsiai ir tarptautiniuose ekranuose
Lietuvos kino kūrėjai organizuoja „Kino festivalį“ – 30-ies režisierių filmų peržiūrą 25-iuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose bei Kyjive.
„Mus nuliūdino pasirinkta strategija skaldyti visuomenę. Kino bendruomenė kuria visoje Lietuvoje ir apie visą Lietuvą, todėl norėjome rasti festivalio formą, kuri tai atspindėtų“, – BNS teigė vienas iš festivalio organizatorių, kino režisierius Laurynas Bareiša.
Jo teigimu, didelė dalis režisierių turėjo kontaktus regionuose, todėl lengvai pavyko į akciją įtraukti skirtingus Lietuvos miestus.
„Didesnis iššūkis yra dabar rasti žmonių, kurie galėtų važiuoti į vietas, kuriose išreiškė norą dalyvauti festivalyje, po to kai pradėjo sklisti žinia“, – pridūrė L. Bareiša.
26-ąja festivalio vieta pasirinkta Ukrainos sostinė Kyjivas. Anot festivalio organizatoriaus, toks sprendimas priimtas dėl šiuo metu ten rodomo režisieriaus Artūro Jevdokimovo filmo.
„Jis norėjo prisidėti prie festivalio, todėl įtraukėme ir jį, tokiu būdu festivalis tapo tarptautinis“, – sakė L. Bareiša.
Taip pat šalies kino festivalių bendruomenė – „Kino pavasaris“, Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, „Nepatogus kinas“, Vilniaus dokumentinių filmų festivalis, komedijų kino festivalis „Tik be dramų“, video žaidimų ir animacijos festivalis BLON – organizuoja akciją „Streiko kinas“.
Vilniuje visą dieną nemokamai bus rodomi filmai, kurie „sujungs, įpūs bendrystės, dvasios, ir demonstruos sėkmingo protesto pavyzdžius“, teigia organizatoriai.
M. K. Čiurlionio „Jūra“ skambės ir šalies teatruose, tarp jų – Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Nacionalinis Kauno dramos teatras, Klaipėdos dramos teatras.
Nepritarimą esamai padėčiai reiškiantys aktoriai bei kiti darbuotojai bendraus su praeiviais, bus skaitomas Kultūros asamblėjos parengtas manifestas bei organizuojamos kitos veiklos.
Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
