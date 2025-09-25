Prieš ministrą – piketas ir uostamiestyje

Partijos „Nemuno aušra“ kandidatas į šį postą sulaukė kritikos ir pasipiktinimo šūksnių Teatro aikštėje.
Protestuotojai rankose laikė plakatus, kuriuose buvo atkartoti I. Adomavičiaus žodžiai, išvakarėse išsakyti konferencijos metu.
Kai kurie kultūrininkų plakatai buvo užrašyti su klaidomis, viename užrašų buvo trys klaidos. Regis, vienintelis plakatas, kuriame nebuvo skyrybos ir rašybos klaidų, buvo itin lakoniškas – „Gėda“.
Į Teatro aikštę daugiausiai susirinko studentai ir jaunimas.
Tačiau protestuoti atėjo ir keli žinomi uostamiesčio kultūros žmonės. Praeivių akis traukė aktoriaus Beno Šarkos nebylus protestas. Vyras užsilipo ant Anikės fontano atbrailos, ant peties laikydamas šepetį ilgu kotu. Tačiau vėliau nušoko ant grindinio ir nueidamas konstatavo: „Trūksta veiksmo“.
Dėl paskirto kultūros ministro I. Adomavičiaus kompetencijos stokos nuomonę išsakė Klaipėdos dramos teatro aktorius Darius Meškauskas.
Pasaulyje kur apsidairysi – vieni diletantai.
„Mes visi keliaujame kažkokio nuolatinio diletantizmo link. Tai yra labai pavojinga valstybingumui. Pasaulyje kur apsidairysi – vieni diletantai. Mane baugina ir tas momentas, kad žmonės gali taip gerai apie save galvoti, kad jie galės, kad jie pajėgs. Bet jie neturi kompetencijos“, – kalbėjo D. Meškauskas.
Paklaustas, kaip pats aktorius jaučiasi, kai būsimas kultūros ministras prisipažino nelabai lankantis spektaklius, D. Meškauskas suabejojo, apie ką su tokiu ministru tuomet galima kalbėtis.
„Aš nežinau, apie ką su tokiu ministru kalbėti. Baigsis tuo, kad su niekuo ir nebedraus. Ministras nebendraus su kultūrininkais, o kultūrininkai skaičiuos laiką, kol baigsis ministro kadencija“, – kalbėjo D. Meškauskas.
