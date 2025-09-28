Leiputė ragina iš anksto „nenurašyti“ kultūros ministro

„Abejonių tikrai yra nemažai ir tas pasitikėjimas yra (...) su tokiu avansu. Tikimės, kad bent jau nepagadins to sektoriaus. Bet kaip klostysis, iš tiesų pamatysime, kai žmogus pradės dirbti. Kol kas jis nepradėjo dirbti, kol kas yra tik vaizdinys ir visuomenės vertinimas politinės jėgos, kuri delegavo tą žmogų“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė O. Leiputė.
„Tai pabandykime dar kurį laiką (pažiūrėti – ELTA), kaip seksis žmogui. Nenurašykime, tai yra pakankamai jaunas žmogus, kultūrinio lauko suvokimas galbūt ir šlubuoja, tačiau nevertėtų taip iš karto nusistatyti kategoriškai prieš“, – pridūrė ji.
Politikė teigia suprantanti kultūros bendruomenės nusivylimą dėl socialdemokratų sprendimo kultūros ministro portfelį atiduoti „Nemuno aušrai“. Tačiau kalbėdama apie sprendimą šią ministeriją išmainyti į Energetikos, O. Leiputė pabrėžė, kad partijai tai buvo labai sudėtingas žingsnis.
„Tikrai negalėčiau pasakyti, kad Kultūros ministerija ar kultūros sektorius yra mažiau svarbus, tai tikrai mums buvo nelengvas sprendimas ir mes turėjome tikrai aštrias diskusijas“, – pabrėžė O. Leiputė.
Tikimės, kad bent jau nepagadins to sektoriaus.
„Suprantu, kad kultūros bendruomenė protestuoja dėl „Nemuno aušros“, dėl to sprendimo, kuris įvyko, bet aš tikiuosi, kad premjerė kartu su ministru, su ministerijos politine vadovybe gebės atrasti tą dialogą ir nenuvilti kultūros bendruomenės“, – reaguodama į kultūros bendruomenės reiškiamą pasipiktinimą naujuoju ministru teigė socialdemokratė.
ELTA primena, kad šį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaujantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų.
