Teisėjų taryba: sprendžiant dėl teisėjų kadencijos ilginimo būtina platesnė diskusija

Teisėjų taryba oficialią poziciją šiuo klausimu nusprendė suformuluoti po diskusijų su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Tarybos Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo komitetui pavesta poziciją parengti iki spalio 15 d.
„Teisėjų taryba pasirengusi kartu su įstatymų leidėju ir kitomis institucijomis diskutuoti ir ieškoti subalansuotų sprendimų, kurie leistų išsaugoti patyrusių teisėjų kompetenciją, užtikrintų socialinių garantijų stabilumą, profesinės karjeros galimybes ir kartų kaitą“, – penktadienį paskelbtame pranešime cituojama Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė.
Taryba taip pat inicijavo teisėjų apklausą. Joje dalyvavo 510 iš 715 šiuo metu pareigas einančių teisėjų. Už teisėjų įgaliojimų pratęsimą iki 70 metų, išlaikant galimybę pageidaujantiems teisėjams pasitraukti sulaukus 65 metų ir iš karto gauti teisėjo valstybinę pensiją, pasisakė 277 teisėjai, prieš – 233.
Vis dėlto patys eiti teisėjo pareigas iki 70 metų norėtų 121 teisėjas, o 389 tokios galimybės nepageidautų. 171 teisėjas mano, kad įgaliojimų ilginimas turėtų būti siejamas su senatvės pensijos amžiaus didinimu, tam nepritaria 339 teisėjai.
Taryba taip pat nurodo, kad Europos valstybėse teisėjų profesinės veiklos trukmės modeliai skiriasi. Išanalizavus 29 valstybių praktiką, nustatyta, kad aštuoniose jų teisėjų įgaliojimų amžiaus riba yra 65 metai, dar aštuoniose – nuo 66 iki 69 metų, o 13 valstybių ji siekia 70 metų ar daugiau.
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