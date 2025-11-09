Tėvams – ramybė, vaikams – įspūdžiai

Per šias moksleivių rudens atostogas Lietuvos šaulių sąjunga organizuoja net šešiolika jaunųjų šaulių stovyklų visoje Lietuvoje: Kauno, Alytaus, Jonavos, Vilkaviškio, Panevėžio, Jurbarko rajonuose, Klaipėdoje, Vilniuje, Marijampolėje, Ignalinoje, Radviliškyje ir kituose Lietuvos miestuose.
Per atostogas įgyta patirtis neretai tampa pačia geriausia gyvenimo pamoka: vaikai ir paaugliai mokosi savarankiškumo, drausmės, pagarbos kitiems.
„Šaulių stovyklos tėvams nekainuoja, todėl galima sakyti, kad tai dovana ne tik šeimoms, bet ir visai visuomenei“, – sako Lietuvos šaulių sąjungos Pilietinio ugdymo skyriaus vedėja Sandra Vasiliauskienė.
Šių metų rudens atostogų stovyklų sąraše – Lyderystės, Bepiločių orlaivių, Šaulio gelbėtojo, Išgyvenimo įgūdžių, Socialinių tinklų administravimo ir turinio kūrimo, kitokio pobūdžio stovyklos. Kol vieni jaunuoliai mokosi suteikti pirmąją pagalbą ar išgyventi gamtoje, kiti lavina kūrybiškumą arba technologinius gebėjimus: valdo dronus, kuria turinį socialiniams tinklams, mokosi saugios komunikacijos skaitmeninėje erdvėje. Kiekvienoje stovykloje – vis kitokie nuotykiai ir patirtys, nauji iššūkiai ir įgūdžiai.
„Jaunųjų šaulių stovyklose vaikai ir jaunuoliai per komandinius iššūkius, žygius ir praktines veiklas mokosi bendradarbiauti, priimti sprendimus ir įveikti sunkumus. Tokios stovyklos stiprina pilietiškumą, patriotiškumą ir padeda jaunimui atrasti savo asmenybės stiprybių“, – atkreipia dėmesį Lietuvos šaulių sąjungos Pilietinio ugdymo skyriaus vedėja.
Pasak Šaulių sąjungos vado pavaduotojo Dovido Jonušo, jaunieji šauliai mokosi ne tik iš pirmo žvilgsnio paprastų dalykų – užkurti laužą ar orientuotis miške: „Jie mokosi spręsti problemas, veikti komandoje, ugdyti atsakomybę, pasitikėti savimi, būti lyderiais, supranta, kad lyderis nėra tas, kuris moka pakelti balsą, lyderis – tas, kuris padeda kitiems. Tai įgūdžiai, kurie išlieka visam gyvenimui ir yra reikalingi bet kokiose situacijose“.
Jaunieji šauliai per mokslo metus lanko būrelius savo mokyklose arba artimiausiuose šaulių padaliniuose ir yra ugdomi pagal keturių pakopų programą – nuo pažinties su šauliškomis vertybėmis, Lietuvos istorijos, sveikos gyvensenos, pirmosios pagalbos iki lyderystės, pirmųjų karybos žinių, pasirengimo krizinėms situacijoms ir suaugusių šaulių gretoms. Be to, aktyviausi jaunuoliai kasmet turi galimybę dalyvauti tarptautinėse stovyklose, kuriose užsimezga draugystės su kitų šalių jaunuoliais.
Šaulių sąjunga kasmet kviečia moksleivius į stovyklas, kurios vyksta visų atostogų metu – rudenį, žiemą, pavasarį ir vasarą. Šiuo metu Lietuvoje veikia beveik 250 jaunųjų šaulių būrelių, ir kasmet steigiami vis nauji, nes moksleivių susidomėjimas auga. Juose šauliškomis veiklomis užsiima apie 7 tūkst. vaikų nuo vienuolikos iki aštuoniolikos metų.
