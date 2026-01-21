Tokio cepelino vokiečiai dar nebuvo matę: lietuviškas milžinas Berlyne

Spirgučiais užklotas cepelinų karalius buvo atneštas ant javais nukloto stalo. Prie Lietuvos stendo susirinkusiems smalsuoliams iš pradžių buvo išdalinti mažesni cepelinai, puošiantys milžinišką patiekalą iš šonų.
„Tikrai verdu, kartais išeina taip, o kartais kitaip, bet čia labai gerai“, – sakė lietuvė.
Pasirodo, ne visada cepelinus Lietuvos moterims pavyksta pagaminti taip, kaip norisi.
„Kaip papuola, ne visada išeina, bet ir pati gerai gaminu, bet šitas skanus, puikiai išvirtas“, – pasakojo moteris.
Moterys vardijo, kas sunkiausia gaminant cepelinus.
„Namuose, kai verdu, man dažnai labai suyra“, – teigė moteris.
Galiausiai atėjo eilė ir cepelinui milžinui. Kiek porcijų iš jo išėjo, niekas neskaičiavo, tačiau virėjai neslėpė – jam prireikė daug bulvių ir mėsos.
„Cepelinui reikėjo 5 kilogramų mėsos ir 10 kilogramų bulvių. Jeigu skaičiuotume, kad vienas cepelinas sveria apie 120 gramų, tai galite patys paskaičiuoti“, – sakė „Bernelių užeigos“ direktorius Adas Jazbutis.
Lėkštes su cepelinais pirmiausia išgraibstė lietuviai, tačiau nacionalinį patiekalą išbandė ir vokiečiai.
„Ne, nesu tokių Vokietijoje matęs. Skanūs, riebūs“, – įspūdžiais dalijosi vyras.
„Jau ne pirmą kartą darome tokius didelius cepelinus, bet šį kartą norėjome nustebinti mugės dalyvius. Tai – šimtmečio mugė ir tautinio paveldo produktas, todėl pasistengėme tai įgyvendinti“, – kalbėjo jis.
Anot cepeliną milžiną gaminusios įmonės vadovo, pats procesas nebuvo sudėtingas.
„Darė vienas žmogus – tiesiog pasistengė. Padarai mėsą, padarai tarkį, viską sulipdai ir belieka tik išvirti“, – pasakojo A. Jazbutis.
Pernai Lietuva „Žaliosios savaitės“ parodoje lankytojus vaišino lietuviško miško spanguolių kisieliumi ir varškės spurgomis, o užpernai į parodą buvo atgabentas net 88 kilogramus sveriantis duonos kepalas.
