Traukia per dantį: ar šiąnakt užsiiminėjai ritmologija? Gavosi su broku

„Dienos klausimas: ar šiąnakt užsiiminėjai ritmologija?“ – feisbuke penktadienį klausė sekso ir erotinėmis prekėmis prekiaujanti platforma fantazijos.lt.
Galimi atsakymai, ypač paskutinis – ritmologija gavosi su broku – kai kuriems tautiečiams gali sukelti šypseną.
Komentaruose fantazijos.lt dar pasidalijo naujausia informacija, kad A. Brokas palieka pareigas. „Ups“, – trumpai pakomentavo bendrovės atstovai.
Viešojoje erdvėje kilo klausimų dėl A. Broko ryšių su „Nemuno aušros“ pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu, darbo Europos darnaus žmogaus institute, kur buvo pristatomas ritmologu.
Ritmologija tiria ritmiškų procesų poveikį gyviems organizmams. Tai vertinama kaip pseudomokslas ir siejama su sekta Rusijoje.
Primename, kad fantazijos.lt nebe pirmą kartą reaguoja į politinius įvykius Lietuvoje.
Iš skandaluose įklimpusio tuomet dar premjero postą užėmusio Gintauto Palucko veiksmų šaipėsi ne tik politikai, bet ir verslas ar žinomi žmonės.
Skandalų įkarštyje G. Paluckui išėjus atostogų, tinklas paskelbė akciją „Gintai Laikyk!“
„Už kiekvieną dieną, kurią dar ištemps Gintas, duodame +1 proc. papildomą nuolaidą. Kodas: GintaiLaikyk. Liaudies išmintis sako – kuo tempi ilgiau, tuo malonumo daugiau. Startuojame nuo 1 proc., rytoj jau bus 2 proc., o vasaros pabaigoje prekiausime į minusą. Komentare tiksliai atspėjęs, kiek dienų ištemps Gintas, gaus atskirą dovaną“, – tuomet skelbė erotinių prekių parduotuvių tinklas.
Po to, kai Seimo narys Remigijus Žemaitaitis į susitikimą su JAV prezidento D. Trumpo dešiniąja ranka Elonu Musku mėgino išskristi su padirbtais bei negaliojančiais lėktuvo bilietais, socialiniuose tinkluose netrūko pašaipių komentarų. Pajuokavo ir žinoma erotinių prekių parduotuvė, pasiūliusi kiek kitokį anagramos „MAGA“ šifrą.
