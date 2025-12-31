 Turkai Lietuvoje laužo mitą: lietuvių kalba – ne tokia jau baisi

„Jei gyveni čia – turi kalbėti lietuviškai“
2025-12-31 16:39
Elena Varnauskaitė (LNK)

Lietuvių kalba dažnai vadinama viena sunkiausių pasaulyje, tačiau Lietuvoje gyvenantys turkai į tai žiūri visai kitaip. Jie sako – jei nori būti šios šalies dalimi, pirmiausia turi išmokti jos kalbą. Ir būtent tai jie daro. Studentai, verslininkai, darbuotojai – vis daugiau Turkijos piliečių Lietuvoje ne tik kalba lietuviškai, bet tai daro taip gerai, kad kartais net nustebina gimtakalbius.

Lietuva tampa namais vis daugiau žmonių iš Turkijos – nuo studentų iki verslininkų. Pirmasis žingsnis į integraciją – lietuvių kalba. Ischak Akai Lietuvoje gyvena jau 19 metų ir puikiai kalba lietuviškai.

Galima sakyti – jau lietuvis?

– Galima taip sakyti. Daugiau gyvenau Lietuvoje negu Turkijoje, todėl dabar Lietuva man yra namai.

Šis centras vadinasi „Balturkai“. Kodėl jis svarbus? Kokia jo esmė?

– Mes visada sakėme: „Balturkai“ – tai vieta, kur susitinka kultūros.

Kodėl svarbu jungti kultūras?

– Per kultūrą žmonės gali susipažinti laisvai, be spaudimo. Per kalbą kartais žmogus gali pasakyti: „Aš turiu savo kalbą, man neįdomu.“ O kultūra nespaudžia – ji atvira. Visi gali pristatyti savo kultūrą, rasti bendrumų, kažką parodyti ir kažką suprasti.

Kiek metų gyvenate Lietuvoje, kad taip gerai kalbate lietuviškai?

– Ačiū labai, bet jūs dar gražiau kalbate. Gyvenu Lietuvoje beveik dešimt metų.

Jūs baigėte čia teisės studijas?

– Taip. Iš pradžių devynis mėnesius studijavau lietuvių kalbą tuometiniame Dailės akademijos padalinyje, vėliau įstojau į Mykolo Romerio universitetą.

Ar jūs – meilės imigrantas?

– Mano žmona taip pat turkė. Esu tiesiog įsimylėjęs kultūras. Man labai patinka pažinti kitas kultūras ir kalbas. Juk mes nepasirenkame, kur gimti ir kokia kalba kalbėti.

Galima sakyti, kad įsimylėjote Lietuvą?

– Taip. Gyvenu čia dešimt metų ir man čia labai patinka.

LNK stop kadras

Lietuvių kalba laikoma viena sudėtingiausių, tačiau Vildanė, Lietuvoje gyvenanti 12 metų, sako, kad užsispyrimas ir kasdienė praktika daro stebuklus.

Ar čia užaugote?

– Gimiau Latvijoje, bet nuo 2013 metų gyvenu Lietuvoje.

Kaip atsidūrėte Lietuvoje?

– Esu kilusi iš Baškirijos. Anksčiau gyvenau ir studijavau Anglijoje, vėliau – Latvijoje, Turkijoje, o dabar jau dvylika metų gyvenu Lietuvoje. Lankiau lietuvių kalbos kursus, turėjome labai gerą mokytoją Vitaliją, kuri dabar dirba Mykolo Romerio universitete.

Akivaizdu, kad labai mylite lietuvių kalbą.

– Taip, aš ją labai myliu.

Vildanei antrina ir Suzelė Hat, gimusi ir augusi Lietuvoje.

Jūsų tėtis – iš Turkijos. Kaip susilieja šios dvi kultūros?

– Socialine prasme jaučiuosi labiau lietuvė: lankau lietuvišką mokyklą, mano draugai – lietuviai. Tačiau šeimos kultūra, religija – labiau turkiška. Manau, tas balansas gyvenime labai svarbus.

LNK stop kadras

Ką lietuviai galėtų geriau suprasti apie turkų kultūrą?

– Man artimas turkų draugiškumas ir atvirumas. Lietuviai kartais atrodo šaltesni, su jais sunkiau greitai susibendrauti, bet tai nereiškia, kad tai blogai.

Ar visada lengva būti priimtiems?

– Dauguma žmonių priima labai geranoriškai. Per devyniolika metų buvo vos keli nemalonūs atvejai, bet tai – išimtys.

