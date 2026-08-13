 Vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą dėl kūdikio netekusios šeimos

Vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą dėl kūdikio netekusios šeimos

2026-08-13 16:40
BNS inf.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ketvirtadienį nusprendė atšaukti sprendimą iš ukmergiškių šeimos paimti jų šešis vaikus, jiems bus teikiama reikalinga pagalba.

<span>Vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą dėl kūdikio netekusios šeimos</span>
Vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą dėl kūdikio netekusios šeimos / Asociatyvi magnific nuotr.

„Šiuo metu priimtas sprendimas šeimai inicijuoti reikalingą pagalbą, kurią teiks Ukmergės socialinių paslaugų centras“, – BNS informavo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė.

Anot jos, dėl vaikų gerovės ir saugumo šeimoje yra būtini pokyčiai užtikrinant jų sveikatos priežiūrą.

„Šiuo metu kalbama apie pagalbą, kaip laiku užtikrinti kiekvienam vaikui jo poreikius atitinkančią sveikatos priežiūrą, jos nuoseklumą ir tęstinumą. Taip pat užtikrinti tinkamą vaikų dalyvavimą ugdymo procese, atliepti individualius vaikų poreikius kasdieniame gyvenime, gerinti gyvenimo ir higienos sąlygas vaikams“, – teigia L. Baranauskienė.

Tarnybos atstovės teigimu, iš naujo vertinant vaikų situaciją, šeima bendradarbiavo su vaiko teisių gynėjais.

„Net ir tada, kai šeimos ir valstybės požiūriai skiriasi, dialogas leidžia išgirsti vieniems kitus ir susitelkti į svarbiausią klausimą – vaiko saugumą, gerovę ir padaryti viską, kad vaikas galėtų saugiai augti savo šeimoje. Tad kviečiame šeimą priimti pagalbą ir paslaugas“, – sako L. Baranauskienė.

BNS rašė, jog Vaiko teisių tarnyba liepos pabaigoje priėmė sprendimą paimti septynis vaikus iš šios šeimos, į jį įtraukdama ir Kauno klinikose mirusį dviejų mėnesių kūdikį.

Vėliau tarnyba aiškino, jog sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota.

Mirusio kūdikio tėvams atstovaujanti teisininkė Dalia Jasevičienė teigė, kad į vaiko teisių gynėjus kreiptasi ligoninės socialinei darbuotojai įtarus galimai netinkamą motinos elgesį. Šeima vaiko teisių specialistams žinoma nuo 2018 metų.

Be to, susitikus su Ukmergės rajono savivaldybės atstovais, anksčiau priimtas sprendimas šeimai skirti socialinį būstą.

Šiame straipsnyje:
kūdikio netekusi šeima
vaiko teisių specialistai

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pedoSikniaskyle
O kaip bus su tais vaikais kuriuos tratino kataliku kunigai??? Ar vaiku GESTAPas dar negavo nurodymu is LGBTQ stabo???
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