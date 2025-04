Vaikų darželis ar senelis?

Įgyja vertingos patirties

Tėvai ir globėjai, ypač auginantys pirmagimius, susiduria su atsakingais sprendimais – leisti vaiką į darželį ar, esant galimybei, pasitelkti senelių, auklių priežiūrą.

„Leisti pirmagimę į darželį – labai nedrąsu. Svarstau, kada geriausia pradėti, kaip seksis priprasti, kaip lengvai įeis į ritmą. Tai bus naujas žingsnis tiek jai, tiek man ir dar neaišku, kaip viskas susiklostys“, – mintimis dalijasi pusantrų metukų Adelės mama.

„Dvejoju, ar leisti jau dabar, o gal trejus ketverius pirmuosius metus dukrą palikti prižiūrėti seneliams, o į darželį leisti tik prieš pat mokyklą“, – priduria moteris.

Panašių dilemų iškyla nemažai daliai tėvų ir globėjų. Neabejotina, kad seneliai ar kiti artimi suaugusieji vaikams suteikia meilės, šilumos, jaukumo, dėmesio, o auklės yra puikūs pagalbininkai dirbantiems tėvams.

Vis dėlto doc. dr. Vitalija Gražienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ekspertė, pastebi, kad lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikams yra labai naudinga dėl gausybės priežasčių: tai ne tik galimybė socializuotis, bet ir įvairi, vaiko raidos tarpsnius, interesus atitinkanti ugdomoji veikla ir kasdienės situacijos, suteikiančios skirtingų gyvenimiškų patirčių ir padedančios pasirengti mokyklai.

„Darželio lankymas kiekvienam vaikui suteikia unikalios patirties, leidžiančios augti ir mokytis, džiaugtis vaikyste, – sako V. Gražienė. – Be abejo, tai, ko vaikas išmoks darželyje, jam bus labai naudinga ir ateityje, daugelį šių gebėjimų ir įgūdžių jis naudos visą gyvenimą.“

Visapusio ugdymo(si) erdvė

Pašnekovė priduria, kad darželis – itin svarbi vieta, kurioje formuojasi vaiko asmenybė. „Darželyje vaikas mokosi bendrauti, pažinti vertybes ir suprasti pasaulį. Visa tai yra būtina, kad vaikas augtų kaip visavertė asmenybė“, – sako V. Gražienė.

Darželyje vaikas ugdosi per žaidimus ir socialinę veiklą, kuria siekiama skatinti bendravimo, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo įgūdžius. Be to, čia sudaroma galimybė tyrinėti, mokytis per įvairias veiklas, lavinančias intelektą; darželyje vaikas stiprėja fiziškai, formuojasi jo socialiniai įgūdžiai ir savarankiškumas. Kiekviena dienos akimirka darželyje tampa vertinga pažinimo ir asmeninio augimo dalimi.

Svarbu pažymėti, kad darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai, stebintys kiekvieno vaiko raidą ir taikantys individualius ugdymo metodus. Pedagogai stebi vaiko pasiekimus, dalijasi grįžtamuoju ryšiu su tėvais (globėjais).

„Ikimokyklinis ugdymas yra investicija į vaiko ateitį“, – priduria pašnekovė. Jos nuomone, svarbiausia ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo dalis prasideda nuo santykių kūrimo ir vertybių formavimosi, o kartu su jais įgyjama ir žinių. Skaičiuoti ar skaityti vaiką namuose gali mokyti ir artimieji, tačiau vien to nepakanka. Darželyje vaikas lavina kalbą, mąstymą, atmintį, dėmesį, kartu formuojasi jo tautinė ir kultūrinė tapatybė.

Parengia mokyklai ir gyvenimui

Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorė Jolanta Jucienė sako, kad darželyje vaikai stiprina savo socialinį, emocinį ir intelektualinį pagrindą.

„Vaikai mokosi iš patyrimų, aplinkos, bendraudami su bendraamžiais, įveikdami įvairias kasdienes situacijas. Namuose neįmanoma sukurti tokios aplinkos net auginant kelis vaikus. Tai visai kitos patirtys – vaikai susiduria su įvairiais socialiniais ir emociniais iššūkiais, išmoksta bendradarbiauti, spręsti konfliktus, gerbti kitus. Darželyje vaikai gauna būtinų gyvenimo pamokų“, – kalba darželio vadovė.

Jos teigimu, ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankę vaikai lengviau prisitaiko ir mokykloje, nes jau yra patyrę skirtingų ugdymo situacijų. Tyrimai rodo, kad vaikams, kurie lankę̇ darželį̨, mokykloje sekasi geriau, jų pasiekimai yra aukštesni. „Dar vienas tokių vaikų pranašumas – socialiniai įgūdžiai“, – teigia J. Jucienė. Pradėdami eiti į mokyklą jie jau turi pirmųjų socialinių, emocinių įgūdžių: lengviau užmezga pokalbį, atlieka darbus grupėse, laikosi taisyklių ir susitarimų, jaučia mažesnį stresą dėl pokyčių.