Vasario 17-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.36 val., leidžiasi 17.30 val. Dienos ilgumas 9.54 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 8.28 val., teka 18.14 val.

Vardadieniai:

Aleksas, Donata, Donatas, Vaišvilas, Viltė

Datos:

1387 — pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti Molėtai, kai kunigaikštis Jogaila padovanojo juos Vilniaus vyskupui. Vyskupijai Molėtai priklausė iki XVIII a.

1806 — gimė archeologas, etnologas, geografas Konstantinas Tiškevičius. Mirė 1868 m.

1920 — sudaryta Klaipėdos krašto direktorija.

1934 — gimė nusipelnęs artistas, Klaipėdos dramos teatro aktorius Algirdas Venskūnas. Mirė 2003 m.

1952 — gimė poetas ir rašytojas Vladas Braziūnas.

2007 — po sunkios ligos mirė prozininkė, eseistė, dramaturgė, dailininkė Jurga Ivanauskaitė. Gimė 1961 m.

Vasario 17-oji pasaulio istorijoje:

1673 — mirė prancūzų dramaturgas Jean Baptiste Moliere (Žanas Batistas Moljeras). Gimė 1622 m.

1781 — gimė prancūzų gydytojas, patologas anatomas Rene Laennec (Renė Lanekas). Naudodamasis savo 1816 m. išrastu stetoskopu, 1819 m. sukūrė ir įdiegė į praktiką auskultacijos metodą bei pirmasis aprašė plaučių tuberkuliozę. Mirė 1826 m.

1796 — gimė italų kompozitorius Giovanni Pacini (Džovanis Pačinis).

1813 — Prūsija paskelbė karą Prancūzijai.

1856 — mirė vokiečių rašytojas, poetas Heinrich Heine (Henrikas Heinė). Gimė 1797 m.

1904 — Milane įvyko Giacomo Puccini (Džakomo Pučini) operos „Madama Butterfly“ premjera.

1906 — 26-ojo Amerikos Prezidento Theodore Roosevelt (Teodoro Ruzvelto) dukra Alice Roosvelt (Alisa Ruzvelt) Baltuosiuose Rūmuose ištekėjo už Nicholas Longworth (Nikolo Longvorto).

1972 — Didžiosios Britanijos bendruomenių rūmai balsavo už šalies stojimą į Europos Bendriją.

1990 — Rytų Vokietija paskelbė ketinanti nugriauti Berlyno sieną.

1992 — JT generalinis sekretorius Boutros Boutros-Ghali (Butrosas-Butrosas Galis) nutarė Jugoslavijoje dislokuoti 13 000 taikdarių.

1996 — mirė prancūzų rašytojas, žymus romanistas, poetas, eseistas Jean-Pierre Herve-Bazin (Žanas Pjeras Erve Bazenas). 1957 m. Prancūzų akademija rašytoją apdovanojo Didžiąja literatūrine premija. 1985 m. rašytojas Prancūzijoje buvo pripažintas skaitomiausiu autoriumi. Gimė 1911 m.

1998 — pirmą kartą po 1979 metų revoliucijos Irane, JAV sportininkai dalyvavo tarptautiniame imtynių turnyre šioje Azijos šalyje.

1999 — Lamanšo sąsiauryje Prancūzijos muitininkai sulaikė Latvijos žvejybos tralerį „Nemo“, kuris gabeno rekordinę — daugiau nei 20 tonų — marihuanos siuntą, paslėptą po žuvimi.

2002 — Prancūzijos nacionalinę valiutą franką pakeitė euras.

2012 — Graikijoje apiplėštas archeologinis muziejus Olimpijoje. Pavogta daugiau kaip 60 neįkainojamų daiktų, tarp kurių buvo ir antikos laikų aukso žiedas.

Vasario 17-oji šou pasaulyje:

1963 — gimė NBA žvaigždė Michael Jordan (Maiklas Džordanas).

1972 — gimė grupės „Green Day“ narys Billie Joe Armstrong (Bilis Džou Armstrongas).

1979 — grupė „The Clash“ Niujorke pradėjo pirmąjį koncertinį turą po JAV.

1981 — Niujorke gimė aktorė, modelis Paris Hilton (Peris Hilton).

1989 — buvęs „Deep Purple“, o vėliau sunkiojo roko grupės „Whitesnake“ vokalistas David Coverdale (Deividas Koverdeilas) vedė aktorę ir manekenę Tawny Kitaen (Touni Kiten).

1989 — mirė prancūzų madų dizaineris Guy Laroche (Gi Liarošas).

2011 — JAV kino prodiuseris Perry Moore (Peris Muras), padėjęs perkelti į didįjį ekraną britų rašytojo C.S.Lewis (K.S.Liujiso) „Narnijos kronikas“ (Chronicles of Narnia), buvo rastas negyvas savo bute Niujorke.

2013 — mirė JAV kantri muzikos dainininkė Mindy McCready (Mindi Makridi), tarp kurios dainų buvo hitu tapusi „Guys Do It All the Time“.