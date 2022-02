Vasario 24-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.20 val., leidžiasi 17.44 val. Dienos ilgumas 10.24 val.

Mėnulis (delčia) teka 2.44 val., leidžiasi 10.07 val.

Vardadieniai:

Demetrija, Edelbertas, Elmaras, Gedmantas, Goda, Motiejus (Matas)

Datos:

Estijos Nepriklausomybės diena

Šv. Motiejus, Vieversio diena

Pavasario šauktuvės

1595 — Sarbeve, Lenkijoje, gimė poetas, Vilniaus universiteto profesorius Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Mirė 1640 m.

1906 — gimė Andrius Ašmantas, lietuvių kalbininkas. Mirė 1941 m.

1907 — gimė poetas, žurnalistas Algimantas Stasys Brunza.

1917 — gimė poetas Pijus Petrukaitis. Mirė 1958 m.

1918 — paskelbta Estijos nepriklausomybė.

1947 — gimė džiazo saksofonininkas, klarnetininkas, kompozitorius bei pedagogas Vladimiras Čekasinas.

2011 — eidamas 53-iuosius metus mirė Vilniaus dailės akademijos Telšių skyriaus Metalo meno katedros vedėjas, metalo skulptorius, medalių kūrėjas ir juvelyras Vytautas Mockaitis.

2011 — Lietuvos poetui Tomui Venclovai skirtas tarptautinio poezijos festivalio Kinijoje pagrindinis prizas — Auksinė Tibeto antilopė.

Vasario 24-oji pasaulio istorijoje:

1786 — gimė vokiečių kalbininkas, tautosakininkas, Jacob Grimm (Jakobo Grimo) brolis Wilhelm Grimm (Vilhelmas Grimas), gerai žinomas kaip „Brolių Grimų pasakos“ autorius.

1656 — Ispanija paskelbė karą Anglijai.

1887 — telefono ryšys sujungė dvi pirmąsias Europos sostines — Briuselį ir Paryžių.

1920 — Vokietijoje įkurta nacių partija.

1934 — Milane gimė buvęs Italijos ministras pirmininkas bei politinis veikėjas Bettino Craxi (Betinas Kraksis). Mirė 2000 m.

1946 — Argentinos prezidentu tapo Juan Peron (Chuanas Peronas).

1981 — Anglijos Princas Charles (Čarlzas) ir ledi Diana Spencer (Diana Spenser) paskelbė apie savo sužieduotuves.

1991 — nepavykus diplomatinėmis priemonėmis sureguliuoti konflikto, sąjungininkai atakavo Irako dalinius Kuveite bei Irake.

1997 — palaidotas ilgametis Kinijos vadovas Deng Xiaoping (Den Siaopinas).

2008 — Amsterdame nusileido pirmasis komercinių oro linijų lėktuvas, iš dalies varomas biokuru. Bendrovės „Virgin Atlantic“ lėktuvas, kurio skrydis iš Hitrou oro uosto buvo pavadintas žaliojo kuro perversmu, keleivių neskraidino.

2011 — JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (NASA) erdvėlaivis „Discovery“ paskutinį kartą pakilo į orbitą, pažymėdamas tris dešimtmečius vykdytos Amerikos kosmoso programos pagrindinės misijos pabaigą.

2013 — būdamas 89-erių metų mirė vienas garsiausių Vokietijos dirigentų Wolfgang Sawallisch (Volfgangas Zavališas).

Vasario 24-oji šou pasaulyje:

1969 — Didžiojoje Britanijoje įvyko paskutinis Jimi Hendrix (Džimio Hendrikso) grupės „The Experience“ koncertas.

1979 — britų grupė „The Police“ išleido albumą „Roxanne“.

1988 — Alice Cooper (Elisas Kuperis) paskelbė ketinąs iškelti savo kandidatūrą Arizonos gubernatoriaus rinkimuose ir juose atstovauti „Laukinę partiją“ („Wild Party“).

1998 — Bekingemo rūmuose Britanijos karalienė Elžbieta įšventino Elton John (Eltoną Džoną) į riterius.

1998 — Tommy Lee (Tomis Li) buvo suimtas apkaltinus jį smurtavimu prieš žmoną Pamela Anderson (Pamelą Anderson).

2008 — „Šioje šalyje nėra vietos senukams“ (No Country For Old Men) per 80-uosius Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimus gavo geriausio filmo kategorijos „Oskarą“, o jo kūrėjai broliai Joel ir Ethan Coen (Džoelis ir Itanas Koenai) per istorinį Holivudo vakarą buvo pripažinti geriausiais režisieriais.

2011 — Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis princas Charles (Čarlzas) per ceremoniją Bakingemo rūmuose įteikė Holivudo aktorei Catherine Zeta-Jones (Ketrin Zetai Džouns) ir „Rožinės panteros“ (Pink Panther) žvaigždei Burt Kwouk (Bertui Kvukui) garbingus Britų imperijos apdovanojimus.

2012 — nespalvotas nebylus filmas „Artistas“ pelnė penkis „Cezario“ apdovanojimus Prancūzijoje vykusioje ceremonijoje.