 Vilniuje atsisveikinta su žuvusiu Belgijos kariu, karstas išlydėtas į Kauno oro uostą

Vilniuje atsisveikinta su žuvusiu Belgijos kariu, karstas išlydėtas į Kauno oro uostą

2025-12-03 10:49
Vakaris Vingilis (BNS)

Vilniuje trečiadienį atsisveikinta su Pabradės poligone savaitgalį žuvusiu Belgijos kariu, jo palaikai išlydėti į tarptautinį Kauno oro uostą. 

Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Inga Ruginienė Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje žuvusiu Belgijos kariu

Ryte karį pagerbė šalies vadovai, Lietuvos ir sąjungininkų kariai. Vėliau, oficialios ceremonijos metu, kario palaikai išnešti iš Laidojimo paslaugų centro Vilniuje ir su maždaug dešimties automobilių laidotuvių procesija išvyko į Kauną.

Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijose Vilniuje ir Kaune dalyvauja krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.

Išlydėjimo ceremonija Kaune – privati.

P. Adamovič / BNS nuotr.

Ryte pagerbti kario atvyko prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė, Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

„Didžiulė užuojauta žuvusio kario artimiesiems, visai Belgijos tautai“, – žurnalistams sakė iš Laidojimo paslaugų centro Vilniuje išėjęs prezidentas.

Tuo metu premjerė tikino, kad Lietuva turi daryti viską, siekdama apsaugoti kiekvieno kario gyvybę.

„Kiekviena gyvybė yra neįkainojamos vertės, kiekvienas žmogus, praradęs gyvybę tokiomis sąlygomis, tai yra viena iš skaudesnių patirčių. Beprasmis praradimas. Turėjome pavasarį tokią situaciją, dabar turime“, – teigė I. Ruginienė.

Kaip rašė BNS, 22-iejų Belgijos karys mirtinai sužeistas per šaudymo pratybas Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone. Dėl jo gyvybės savaitgalį beveik parą kovojo medikai, tačiau jo išgelbėti nepavyko.

Šiame straipsnyje:
Pabradės poligonas
žuvęs karys
atsisveikinimas
Vilnius
kaunas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų