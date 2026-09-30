VMI viršininkas pasisakė apie santykius su Laura Matjošaityte

Informaciją apie galimą VMI viršininko narystę LSDP ir asmeninius ryšius prieš kurį laiką socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė komunikacijos ekspertas Karolis Žukauskas.
„Pačią L. Matjošaitytę M. Endrijaitis pažįsta kaip viešą asmenį, su kuriuo yra tekę epizodiškai susidurti vykdant tarnybines pareigas ar, kaip matyti K. Žukausko įraše išplatintoje fotografijoje socialiniame tinkle – yra susitikę oficialiame prezidento priėmime Valstybės dienos proga. Taigi – M. Endrijaičio privačių interesų deklaracijoje nėra jokios klaidos, o išplatinta informacija yra neteisinga“, – teigiama atsakyme „Delfi“.
VMI pažymi, kad realybės neatitinka ir tai, esą M. Endrijaitis įstojo į LSDP. Komentare portalui teigiama, kad nei anksčiau, nei šiuo metu VMI viršininkas nebuvo jokios politinės partijos narys.
„Tokius veiksmus, kai socialiniuose tinkluose platinama tikrovės neatitinkanti informacija, kaltinant valstybės tarnautojus nebūtais ryšiais, tariama naryste partijoje, o kartu – mesti šešėlį ir ant VMI veiklos, priimamų sprendimų, vertina kaip tam tikrą informacinį išpuolį, neturintį nieko bendra su visuomenės informavimu ar institucijų skaidrumu“, – nurodoma atsakyme.
Anksčiau „Delfi“ skelbė, kad 2024 metų rugsėjį, likus daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK projektą. Laiške ji paprašė R. Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą „Word“ dokumentą tam, kad neliktų jos metaduomenų.
VRK pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad „Nemuno aušros“ atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė L. Matjošaitytė.
Tyrimus dėl L. Matjošaitytės veiklos pradėjo VRK, Lietuvos advokatūra ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).
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